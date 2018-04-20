Üniversiteler Bölünüyor, 15 Yeni Üniversite Kuruluyor!

Hükümet, 15 yeni üniversite kurulması tasarısını Meclis’e sundu. Tasarıyla İstanbul, Gazi, İnönü, Karadeniz Teknik, Selçuk, Dumlupınar, Sakarya, Erciyes, Mersin ve Sütçü İmam Üniversitelerinden 10 yeni üniversite doğacak. Ayrıca Gaziantep, Sivas ve Samsun'a üç yeni devlet üniversitesi kurulacak. İstanbul ve İzmir'e ise iki yeni vakıf üniversitesi gelecek.