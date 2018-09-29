UMUT VAKFI '28 EYLÜL BİREYSEL SİLAHSIZLANMA GÜNÜ' ETKİNLİĞİ DÜZENLEDİ

Haber-Kamera: İSTANBUL,()

Umut Vakfı, 28 Eylül Bireysel Silahsızlanma Günü'nde şiddetin her türü ve bireysel silahsızlanma için, eğitim ve yasal düzenlemelerin acilen yapılması çağrısında bulundu.

Umut Vakfı tarafından düzenlenen etkinliğe Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyeleri Avukat Fikret İlkiz, Dr. Ayhan Akcan, Prof. Dr. Timur Demirbaş, Prof.Dr.Yasemin Giritli İnceoğlu ve Sibel Savacı katıldı. Vakfın üyelerinin de katıldığı oturumda silahlanmanın ve silah satışının yapılmasının önlenmesinin ivedilikle gerçekleştirilmesi gerektiği belirtildi. Ana okulundan itibaren öfke kontrolü ve cinsiyet eşitliğinin çocuklara öğretilmesi gerektiği belirtilirken, vakıf üyeleri oturum sırasında tüm yöneticileri, kitle örgütlerini ve yurttaşları bireysel silahsızlanma için mücadeleye davet etti.

"HERKESE RAHATSIZLIKLAR DİLİYORUM"

Umut Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Avukat Fikret İlkiz konuşmasında "İnsanların “alınyazısı" namluların ucunda yaşamak, silahlanmak değildir. Yaşanabilir bir dünya için, umut ve gereken, uluslararası silahsızlanmadır. Dünyada herkese toprak, su, ekmek, barış ve yaşayacak yer var. Bu ülkenin çok yakın tarihi sancılı, hukuksuz, adaletsiz, yakıcı ve acılı…İyi günler dilemek, hukuk ve adalet için dilekte bulunmak, beklemek ve umut etmek belki kötünün iyisidir. Ama adaletsizliğin onca yükü ve acısı nedeniyle umut etmek ve inşallah iyi olur demek bile gelmiyor içimden. Sadece olup bitenlerden, gözü yaşlı insanların acılarından rahatsız olmak istiyorum. Herkese o yüzden rahatsızlıklar diliyorum" dedi.

KARİKATÜR YARIŞMASI

Törende “Bireysel Silahsızlanma: Yaşama Hak Tanıyın" Karikatür Yarışması ödülleri de sahiplerini buldu. Yarışmaya Türkiye genelinden, aralarında 10 yaşındaki çocukların da bulunduğu 97 kişi 160 karikatürle katıldı. Ulusal düzeyde düzenlenen yarışmaya yurtdışından 40 dolayında eserin de gönderilmesi dikkat çekti.

Görüntü dökümü:

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-Oturumdan detaylar

-İlkiz'in açıklamaları

-Davetlilerden detaylar

-Genel ve detaylar