İstanbul Ümraniye'de hastane önünde silahlı saldırı düzenlendi.Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kalabalığın olduğu acil servis bölümünde gerçekleşen silahlı saldırı sonucu 1 kişinin yaralandığı açıklandı.Saldırı sonrasında bacağından yaralandığı açıklanan Hasan Koç hayati bir tehikesinin bulunmadığı öğrenildi.Saldırganın ise kalabalığı kullanarak olay yerinden kaçarak uzaklaştığı öğrenildi.

Gelen ihbarlar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi gönderildi.Polislerin hastane kameralarını izledikten sonra saldırganı tespit ettiği ve her yerde saldırganı aradıkları öğrenildi.