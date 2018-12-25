ULUDAĞ YOLUNDA ARAÇLAR KAR NEDENİYLE YOLDA KALDI

BURSA'da öğle saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte Bursa-Uludağ yolunda bir çok araç yolda kaldı. Karayolları ekipleri, kar küreme araçlarıyla mücadelesini sürdürürken, Jandarma ekipleri Uludağ'a zincirsiz çıkmaya çalışan araçlara izin vermiyor. Bursa'nın özellikle yüksek kesimlerinde öğle saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı, etkinisini arttırarak devam ediyor. Yoğun kar yağışı ve tipinin hakim olduğu Bursa-Uludağ yolunda bir çok araç yolda kaldı. Bazı araçların kara saplandığı görülürken, maddi hasarlı kazalarda meydana geldi. Karayolları ve Belediye ekipleri, kar küreme ile tuzlama araçları ile karla mücadele ederken, Jandarma ekipleri, Bursa'dan Uludağ'a çıkmak isteyen araç sürücülerinin zincirsiz devam etmesine izin vermiyor.

GÜNTÜ DÖKÜMÜ:

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-Yolda kalan araçlardan görüntüler

-Zincir takan araçlardan görüntüler

-Jandarma ekiplerinden görüntüler

-Yoğun Kar yağışı ve Tipiden görüntüler

-Kar küreme aracından görüntüler

-Röportaj

Süre: 2.27 Boyut: 274 MB

Haber-Kamera: Berktuğ ÖNCÜ/BURSA,()