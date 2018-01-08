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Uludağ'da son dakika korku anlar !

Uludağ'da 6 metrelik şelalede mahsur kalan 5 kişi için kritik anlar yaşandı.Son dakika gelen bilgilere göre 2 kişinin kendi imkanlarıyla şehir merkezine geldiği , 3 kişinin ise ateş yakarak yakarak kurtarılmayı beklediği öğrenildi.

08 Ocak 2018 Pazartesi 09:43
Uludağ'da son dakika korku anlar !

Bölgede yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle kurtarma helikopterinin uçuşunun sonlandığı sabah erken saatlerde yeniden havalanacağı öğrenildi.Bölgedeki yetkililer yaptıkları açıklamalarda mahsur kalanlarla sürekli irtibat halinde olunduklarını , ateş yakıp ısındıkları ve herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı açıkladı.

Kış turizminin önemli merkezlerinden Uludağ'da doğa yürüyüşü gerçekleştiren 5 kişi 6 metrelik şelaleden aşağıya inince mahsur kaldı.

Donmamak için sürekli ateş yakan gruba telefonla ulaşan Jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, 5 kişiyi kurtarmak için yola çıktı.Hava sıcaklığının eksi 5'i gösterdiği bölgede ekipler uçurumdan aşağıya inmek için hazırlık yapsalar da fırtına ve bölgedeki buz işi güçleştiriyor.

Son dakika gelen bilgilere göre ekiplerin sabah 06.00’da yeniden çalışmalara başladığı ve hava koşullarına göre helikopter desteğinin de sağlanacağını ifade edildi.

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