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"Ülker 1 Nisan Şakası" reklamına rekor ceza geldi !

Yayınlandığı günden itibaren büyük tepki çeken reklam filmine TBWA ve Plasenta Reklam Hizmetlerine toplam 301 bin 766 lira idari para ve durdurma cezası verilmesi kararlaştırıldı.

20 Eylül 2017 Çarşamba 12:18
"Ülker 1 Nisan Şakası" reklamına rekor ceza geldi !

AA muhabirinin, Reklam Kurulu kararlarından derlediği bilgiye göre, "Ülker 1 Nisan Şakası" temasıyla ulusal televizyon kanalları ve sosyal medyada yayımlanan reklamların toplumda endişe ve tedirginlik yarattığı, sansasyonel nitelik taşıdığı belirlendi.

"1 NİSAN'I İHTİVA ETMİYOR"

Reklam Kurulunda konuyla ilgili yapılan görüşme ve değerlendirmelerde, "www.twitter.com/Ulker, www.facebook.com/Ulker ve www.instagram.com/Ulker adresli sosyal medya hesaplarında ve çeşitli televizyon kanallarında yayımlanan reklamlardaki şakaların 1 Nisan'da yapılabilecek olağan şakalardan olmadığı" belirtildi.

SIRA DIŞI İMAJLAR

Türkiye'nin içinde bulunduğu koşullar dikkate alındığında, ifade ve görüntülerin toplumsal hassasiyetlere dokunarak toplumda endişe ve tedirginliğe yol açtığı vurgulanarak, "Anılan reklamlarda kardeşlerin birbirlerine yapabilecekleri 1 Nisan şakaları arasında 'evini folyoyla kaplama' gibi sıra dışı ve 'kale direğine bağlama' gibi şiddete özendirici şakalara yer verilerek, çocukların olumlu sosyal davranışlarını bozmaya ve taklit edebilecekleri şiddet unsurlarına yönelik ifade ve görüntülerin yer aldığı, kullanılan ses ve görüntü efektlerinin, son derece ürkütücü ve özelikle çocukların psikolojisini olumsuz yönde etkileyebilecek nitelikte olduğu belirlenmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

300 BİN TL'NİN ÜZERİNDE PARA CEZASI

Kurul, reklamların bu yönleriyle mevzuata aykırı olduğunun altını çizerek, kampanyanın ulusal televizyon kanallarında yayımlanan versiyonunu hazırlayan TBWA Reklam Hizmetleri AŞ unvanlı firmaya 241 bin 413 lira, internette ve sosyal medyada yayımlanan versiyonu hazırlayan Plasenta Reklam Hizmetleri Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ise 60 bin 353 lira idari para ve durdurma cezası verilmesini kararlaştırdı.

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