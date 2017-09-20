Ülkede FETÖ/PDY operasyonları sürüyor Malatya'da 16 şüpheli gözaltında !

Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılı ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) tarafından Fetullhaçı Terör Örgütü-Paralel Devlet Yapılanmasına yönelik operasyon düzenlendi. Malatya merkezli İstanbul ve Adıyaman'da gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonlar ile 21 adreste arama yapıldı. Operasyonda örgütün şifreli haberleşme programı olan 'Bylock' kullanıcısı olduğu belirlenen 16 şüpheli gözaltına alınırken 5 şüpheli ise evlerinde bulunamadı.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda FETÖ/PDY elebaşı Fetullah Gülen'e ait CD ve çok sayıda dijital materyale el konulurken, gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrollerinin ardından sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.