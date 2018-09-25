Ülke genelinde okul çevrelerinde eş zamanlı uygulama

Mustafa TURAPOĞLU/ANKARA,()-İÇİŞLERİ Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimler tarafından okullar çevresinde bulunan umuma açık yerleri denetlemek, aranan şahısları yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla ülke genelinde yapılan eş zamanlı uygulamada, aranan 568 kişi yakalandı. Ayrıca 57 gram esrar, 74 gram sentetik uyuşturucu bonzai ele geçirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığına bağlı birimler tarafından "Çocuk ve Gençlerin Korunmasına Yönelik Okul Çevreleri ve Okul Çevrelerindeki Şahıslara Yönelik Uygulama" kapsamında, mevcut huzur ve güven ortamının devamını sağlamak, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite çağındaki çocuk ve gençleri her türlü suçtan uzak tutmak, korumak, öğrencilerin eğitim ve öğretimlerini daha güvenli ortamlarda sürdürmelerini sağlamak, okullar çevresinde bulunan umuma açık yerleri denetlemek, aranan şahısları yakalamak ve suç unsurlarını ele geçirmek amacıyla dün ülke genelinde eş zamanlı olarak uygulama yapıldığı bildirildi.

Uygulamaya toplam 43 bin 634 personelin katıldığı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Yapılan uygulama neticesinde; 17 bin 648 okul çevresi ile okul çevrelerinde bulunan 287 bin 799 şahıs kontrol edilmiş, 2 kasten öldürme, 1 FETÖ/PYD terör örgütüne üye olmak, 9 uyuşturucu madde ticareti yapmak, 24 hırsızlık, 6 cinsel saldırı, 26 yaralama, 3 dolandırıcılık, 3 silahla tehdit, 3 mala zarar verme, 3 resmi belgede sahtecilik 154 yoklama kaçağı-bakaya, 2' si çocuk olmak üzere toplam 7 kayıp şahıs ve 327 diğer suçlardan olmak üzere toplam 568 aranan şahıs yakalanmıştır. 19 bin 174 işyeri kontrol edilmiş, kontrol edilen işyerinden 166’sı hakkında idari işlem yapılmıştır. 7 adet ruhsatsız tabanca, 4 adet av tüfeği, 99 adet fişek, 6 adet kesici/delici alet ile 4 adet kurusıkı tabanca elde edilmiştir. 3 gram eroin, 57 gram esrar, 74 gram sentetik uyuşturucu bonzai, 11 adet sentetik uyuşturucu hap, bin 208 paket kaçak sigara ile 4 litre kaçak içki ele geçirilmiştir."