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Ulaştırma Bakanı, BTK Demiryolu Hattı İnşaatında!

Demir İpek Yolu olarak da adlandırılan BTK Demiryolu Hattı projesinin Türkiye'deki çalışmaları bu ay sonunda tamamlanıyor.

04 Haziran 2017 Pazar 16:46
Ulaştırma Bakanı, BTK Demiryolu Hattı İnşaatında!

ULAŞTIRMA, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Haziran'ın sonunda bitirilerek hizmete sunulması beklenen, ancak Gürcistan tarafındaki tünel çalışmaları nedeniyle Eylül ayına ertelenen Bakü-Tiflis-Kars (BTK) Demiryolu Hattı'nda incelemelerde bulundu.

Demir İpek Yolu olarak da adlandırılan BTK Demiryolu Hattı projesinin Türkiye’deki çalışmaları bu ay sonunda tamamlanıyor. Hattın tamamen hizmete girmesi için de Gürcistan tarafındaki çalışmaların bitilmesi bekleniyor. Türkiye’deki bölümü 79 kilometre olacak hattın, toplam maliyeti 600 milyon dolar. Türkiye’nin Çin ve Avrupa arasında köprü vazifesi görmesini sağlayacak Demir İpek Yolu BTK’nın hizmete girmesiyle Çin’den İngiltere, Almanya ve Fransa gibi Avrupa Birliği ülkelerine 45-62 gün olan yük taşıma süresi 12-15 güne düşmüş olacak. Türkiye ile Gürcistan, Azerbaycan ve Orta Asya Türk Cumhuriyetleri ile Pekin ve Londra arasında kesintisiz demiryolu bağlantısı sağlanacak. Türkmenistan’ı Türkmenbaşı Limanı, Kazakistan’ı da Aktau Limanı üzerinden tren seferileri ile Bakü’ye ulaştıracak.

Hatta incelemelerde bulunmak, eksiklikleri gidermek, hattın son geldiği noktayı yerinde görmek için Kars’a gelen Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan, bölgedeki demiryolu güzergâhının Kars’tan Bakü’ye kadar tek hat, Bakü’den sonra hem Kazakistan hem de Türkmenistan üzerinden Çin’e gidebilecek şekilde iki hat olacağını ifade etti. Hat üzerinde ciddi bir yük taşımacılığı potansiyeli bulunduğunu da belirten Bakan Arslan, Çin tarafından AB’ye gönderilen yüklerin Bakü-Kars-Tiflis hattından geçmesi durumunda dörtte biri kadar zamanın yeterli olacağını söyledi.

Hattın işletmeye açılmasıyla 1 milyon yolcu, 6.5 milyon ton yük taşıma kapasitesine sahip olacağını, 2034’te ise 3 milyon yolcu, 17 milyon ton yük taşıma kapasitesine ulaşacağını kaydeden Bakan Arslan, “Ciddi bir çalışma, ciddi bir emek var. Bu emekte de çalışma arkadaşlarım gecelerini gündüzlerine katarak bu projenin bir an önce bitirilmesi ve Demir İpek Yolu’nun tamamlanması adına olağanüstü  bir gayret sarf ettiler. Memnuniyetle görüyoruz ki özellikle son dönemlerde çok daha hızlanan proje Haziran ayı sonu itibariyle Türkiye tarafı tamamlanmış olacak. Artık bu raylarda tren çalışır hale gelecek. Ancak sınırda bulunan yaklaşık 4.5 km’lik tünelin ki bunun 2 bin 400 metresi bizim tarafımızda ve bu taraf tamamen bitmiş durumda. Gürcistan tarafında 2 bin 70 metrelik bir tünel var. Onun da tünel kısmı bitti ama 340 metrelik bir aç-kapa tünel yapma ihtiyaçları var ve o biraz gecikmiş durumda. Yaklaşık 3 aylık Gürcistan tarafında iş var. Dolayısıyla Türkiye tarafını biz Haziran ayı sonu itibariyle bitirmiş olacağız Gürcistan tarafındaki 3 aylık iş de bittiği an ki bu da Ağustos sonu Eylül ayına denk geliyor. O zaman da biz bu demiryolunu kesintisiz kullanılabilir hale getireceğiz" diye konuştu

Bakan Arslan projenin önemiyle ilgili de şunları söyledi:

"Özellikle Çin’den başlayarak Avrupa’ya çok ciddi bir yük hareketi var. Biz bu yük hareketini Türkiye üzerinden gidebilmesi ve yeteri kadar Türkiye’nin bundan pay alabilmesi adına önce malumunuz İstanbul’da denizin altından Marmaray projesiyle demiryolu yürüterek kesintisiz hale getirdik şimdi BTK ile de eksik olan halkayı tamamladıktan sonra inşallah Avrupa ile Asya arasındaki o yük hareketiyle ülkemizin demiryollarında yolda elleşlediği yük miktarı şu an 26.5 milyon ton. Sadece bu hatta Kazakistan 10 milyon ton yük vermeyi öngördü. Çin’den ve yakın coğrafyadan da olabileceğini düşündüğünüzde biz kısa sürede Türkiye’de demiryolları marifetiyle taşınan yük miktarını iki misline çıkarmış olacağız. Ama uzun vadede bu çok daha fazla artacak. Çünkü bu coğrafyadaki yük hareketi Kuzey Koridor dediğimiz Rusya üzerinden veya Güney Koridor dediğimiz  Hazar’ın güneyinden denizi de kullanarak gittiği zaman taşıma süreleri Çin’den Avrupa’ya 45-62 gün arasında sürüyor. Halbuki biz bu güzergahı açtığımızda 10-15 arasında Çin’den çıkan bir yük Avrupa’ya gidebilir hale gelecek."

Kars ve Ardahan milletvekilleri, valileri, belediye başkanları ve il başkalarıyla birlikte hattı gezen Bakan Arslan, yenilenen Kars Tren Garı binasında da incelemelerde bulunduktan sonra karayoluyla Ardahan’a geçti.
 



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