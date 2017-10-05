Twitter'dan Melih Gökçek'e Destek: #DirenMelih

Yaklaşık bir haftadır Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in istifası pek çok yorumcu tarafından tartışılırken, Cumhubaşkanı Erdoğan'ın konuya ilişkin yaptığı yorum herkesi şoke etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İran gezisi dönüşü Melih Gökçek'in istifasının istendiğine ilişkin, 'Bir makama gelirken iyi ancak makamın boşaltılması istenmesi niye yadırganıyor.' demesi üzerine sosyal medyada Melih Gökçek trend topic oldu. Kulislerde Erdoğan'ın Melih Gökçek ile bir görüşme yapacağı ve istifası konusunda kararlı olduğu konuşuluyor.

Olayların bu duruma gelmesi üzerine, Melih Gökçek'in sıklıkla kullandığı sosyal medya platformu Twitter'da açılan #DirenMelih hashtag'i altında, kullanıcılar tarafından istifa iddialarına ilişkin pek çok yorum yapıldı.