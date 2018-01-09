Tuzla'daki tershanede yangın !

Son dakika gelen bilgilere göre Tuzla'daki tershanede bulunan bir gemide çıkan yangının büyük paniğe yol açtığı fakat kısa sürede büyük uğraşlar sayesinde söndürüldüğü öğrenildi.Alınan bilgiye göre, bir tersanede bakımı yapılan kuru yük gemisininin makine dairesinde sebebi belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Gemide bulunan yangın sensörlerinin hemen devreye girmesiyle yangın hemen farkedildi ve olası bir felakette önlenmiş oldu.

İtfaiye ekipleri, gemide oluşan dumanı tahliye ederek yangınla ilgili soruşturma başlattı.