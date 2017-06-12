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Tutuklu FETÖ Sanığının Eşi Evinde Kendini Astı

AYDIN'ın Söke İlçesi'nde, FETÖ/PDY'ye üye olduğu iddiasıyla geçen yıl tutuklanan V.G.'nin eşi 60 yaşındaki Hatice Gündebahar, kendini asarak intihar etti.

12 Haziran 2017 Pazartesi 10:58
Tutuklu FETÖ Sanığının Eşi Evinde Kendini Astı

YDIN'ın Söke İlçesi'nde, FETÖ/PDY'ye üye olduğu iddiasıyla geçen yıl tutuklanan V.G.'nin eşi 60 yaşındaki Hatice Gündebahar, kendini asarak intihar etti.

Çocuklarıyla birlikte kendilerine ait kırtasiye dükkanını işleten, kocası FETÖ/PDY'den tutuklu 2 çocuk annesi Hatice Gündebahar, Fevzipaşa Mahallesi Faik Kocagöz Caddesi'ndeki evinde kimsenin olmadığı sırada iple kendisini tavana asarak yaşamına son verdi.

Yakınları dün saat 20.00'de eve gelince Günbahar'ı tavana asılı buldu. Olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri geldi. Yakınları ölüm haberi üzerine sinir krizi geçirdi. Söke Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından cenaze otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Gündebahar'ın neden intihar ettiği yapılan araştırmalardan sonra netlik kazanacak. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.



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