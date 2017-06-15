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Tutuklu Dekan Abdulvahap Yiğit Beraat Etti!

 FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu bulunan aralarında Prof. Dr. Yiğitin de bulunduğu sanıklardan 5'inin tahliyesine karar verildi.

15 Haziran 2017 Perşembe 10:27
Tutuklu Dekan Abdulvahap Yiğit Beraat Etti!

BURSA’da  FETÖ/PDY soruşturması kapsamında haklarında dava açılan, aralarında Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulvahap Yiğit’in de bulunduğu 7’si tutuklu 8 sanığın yargılanmasına başlandı. İlk duruşmada aralarında Prof. Dr. Yiğit’in de bulunduğu sanıklardan 5'inin tahliyesine karar verildi.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarda Mücadele Şube ekipleri, geçen Şubat ayında Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen FETÖ/PDY soruşturmasında, Uludağ Üniversitesi’ne operasyon düzenledi. Operasyonda şüphelilerin, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları belirlenirken, yapılan aramalarda 38 bin dolar ve bir miktar Türk lirası ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan ve aralarında Uludağ Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdulvahap Yiğit’in de bulunduğu şüpheliler, sorgulamaların ardından adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan zanlılardan Prof. Dr. Abdulvahap Yiğit, Handan Ayangil, Hilal Soylu, Metin Hakan, Muhammed Gültaş, Fikret Yönter, İsa Faydalı tutuklanırken, Şahsene Altınkaya yurtdışında olduğundan aranmasına karar verildi.

Bursa 9’uncu Ağır Ceza Mahkemesi’nde  terör örgütünden haklarında 10 yıla kadar hapis cezası istenen 7’i tutuklu 8 sanığın yargılanmasına başlandı. Duruşmada ByLock kullanıcısı olmadığını ifade eden Prof. Dr. Abdulvahap Yiğit, “Üniversite çalışırken, yönetimin bilgisi dahilinde kapatılan Orhangazi Üniversitesi’nde yarım dönem görev aldım. Ömrüm boyunca FETÖ ile mücadele ettim. Fikren ve filende karşıyım. Uludağ Üniversitesinde yönetim kurulu üyeliği ve dekanlık yaptım. Hakkımda istihbarat çalışmaları yapılmasına rağmen nasıl bir kişiliğe sahip olduğum anlaşılmıştır. Uludağ Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay, benim en yakın arkadaşımdır. Devlet ve millet yanlısıyım. FETÖ terör örgüt üyesi değilim. Bylock indirdiğim iddiaları kabul etmiyorum. Benim gibi insanları pasifize etmek için sulandırma teşebbüsü olabilir. Suçsuzum ve tahliyemi istiyorum” dedi.

Diğer tutuklu sanıklar Handan Ayangil, Hilal Soylu, Metin Hakan, Muhammed Gültaş, Fikret Yönter, İsa Faydalı da yöneltilen suçlamaları kabul etmediler. Halen yurtdışında olduğu belirtilen Şahsene Altınkaya’nın avukatı, müvekkilinin yurtdışından döneceğini söyledi.

Mahkeme heyeti, alınan ifadelerin ardından Uludağ Üniversitesi sanıklardan Prof. Dr. Abdulvahap Yiğit, Handan Ayangil, Hilal Soylu, Metin Hakan, Muhammed Gültaş’ın tahliyelerine, Fikret Yönter, İsa Faydalı tutukluluk hallerinin devamına, Şahsene Altınkaya’nın aranmasını devamına karar verdi. Duruşma eksik evrakların tamamlanması için ertelendi.



Son Güncelleme: 15.06.2017 10:39
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