TÜRKİYE’DEKİ İLK AFRİKALI FUTBOL KULÜBÜNÜ KURACAKLAR



Haber-Kamera: İhsan DÖRTKARDEŞ/İSTANBUL

Türkiye'de süper Lig takımlarında futbol oynama umuduyla İstanbul’a gelen bir grup Afrikalı siyahi futbolcu, takım oluşturdu. Kısa süre içerisinde dernek kurarak, lisanslı futbol takımı kurmayı hedefleyen genç futbolcuların gözü yüksekte.

Her hafta Salı, Perşembe günleri Avcılar Belediyesi Atatürk Stadyumu’nda saat 08.30’da 1 saatlik antrenmana başlayan Afrikalıların sayısı 30’u buluyor. Türkiye’ye bir kulüpte top oynayarak futboldaki becerilerini sergilemek isteyen çeşitli işlerde çalışan veya çalışmayan Nijeryalı, Senegalli, Ganalı, Liberyalı, Fildişili ve Afrika’nın diğer ülkelerinden gelen futbolcular Türkiye’yi, Türkler’i çok sevdiklerini vurguluyor.

Türkçe’yi iyi derecede konuşabilen, Türkiye’de 2 yıldan bu yana bulunan Gineli Djibril Bakala Camara çeşitli Afrika ülkelerinden gelen Avcılar’daki futbol tutkunu siyahilerin Türk futbol takımlarında daha fazla oynayabileceğini söyledi. Futbol tutkunu arkadaşlarının sürekli antrenman yaparak formda kaldığını, sayılarının her geçen gün arttığını, önümüzdeki haftadan itibaren antrenman günü sayısını 3'e çıkaracaklarını ifade eden Camara, kısa süre içerisinde ‘Konviction Rüya Spor’ kulübü dernek başvurusunu yaptıktan sonra Türkiye’nin yasal işlemlerini tamamlamış ilk Afrikalı amatör futbol takımı için lisans başvuruları yapacaklarını anlattı.

Antrenmana başlamadan önce bir daire oluşturarak dua eden Müslüman ve Hıristiyan futbolcuların kondüsyon ağırlıklı çalışması ilgi ile izlendi.

Görüntü Dökümü:

Afrikalı futbolcular Türkiye'yi çok sevdiklerini söylerken

Afrikalı futbolcular soyunma odasında

Futbolcular sahada dua ederken

Takım fotoğrafı çekilirken

Antremandan görüntüler

Gineli Djibril Bakala Camara, futbol takımı kurma ve hedeflerini anlatırken