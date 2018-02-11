Galeriler Videolar
İstanbul 10°
kısa süreli hafif yoğunluklu yağmur
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
113590
ALTIN
161.573
DOLAR
3.8298
STERLİN
5.2796
EURO
4.6829
E-Devlet Soy Ağacı Sorgulama İşlemi Ne Zaman Açılacak?
E-Devlet Soy Ağacı Sorgulama İşlemi...
Trabzon'da Şarbon İddiasına Valilikten Açıklama Geldi!
Trabzon'da Şarbon İddiasına Valilikten Açıklama...
Bahçeli'den Baraj Eleştirilerine Sert Yanıt!
Bahçeli'den Baraj Eleştirilerine Sert Yanıt!
Alparslan Kuytul Hakkında 'Vakıf Üyelerini Dolandırdı' İddiası...
Alparslan Kuytul Hakkında 'Vakıf Üyelerini...
ABD Abarttı! Nusret'e Ağır Eleştiri: 'Enayiler Sultanı'
ABD Abarttı! Nusret'e Ağır Eleştiri:...

Türkiye'yi Yasa Boğan Haber : 11 Şehit, 11 Yaralı!

Genelkurmay Başkanlığı’ndan peş peşe 4 açıklama yaparak Türkiye'yi yasa baoğdu. Son açıklamayla birlikte dünkü çatışmada şehit sayımız 11,oldu, 11 asker de yaralandı. Dün ayrıca 39 terörist öldürüldü.

11 Şubat 2018 Pazar 08:41
Türkiye'yi Yasa Boğan Haber : 11 Şehit, 11 Yaralı!

Genelkurmay Başkanlığı dört ayrı açıklama yaparak şehit haberlerini duyurdu. 

Önce, Afrin’deki Raco ve Cinderes bölgeleri civarında yaşanan yoğun çatışmalar sürerken bölgeye takviyeye giden ATAK helikopterlerinden birinin, öğle saatlerinde “kırım sonucu” düştüğü açıklandı. Helikopterdeki Pilot Kurmay Yüzbaşı Mehmet İlker Karaman (32) ile Kara Pilot Üsteğmen Erdem Mut (29) şehit oldu. 

Genelkurmay’ın ikinci açıklamasında Afrin’deki operasyonlarda 3 askerin şehit olduğu, 5 askerin yaralandığı, çıkan çatışmalarda 15 teröristin etkisiz hale getirildiği açıklandı. 

Bir süre sonra 2 askerin daha şehit olduğu, 4 askerin yaralandığı, 11 teröristin ise etkisiz hale getirildiği açıklandı. 

Gece yapılan dördüncü açıklamada da 4 askerin şehit, 2 askerin yaralı olduğu duyuruldu. 

1027 RAKIMLI TEPEDE ÇATIŞMA
Teröristlerin tanksavar, roketatar, havan ve ağır silahlarla saldırısı sonucu 1027 rakımlı tepe olarak adlandırılan bölgede gün boyu devam eden çatışmalarda; Piyade Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş (29) ile uzman çavuşlar Oğuzcan Ekiz (27), Enes Sarıaslan (24), Halis Koca (27), Burak Akalın (28), Serdar Ege (41), Hüseyin Şahin (27), Koray Karaca (25) ve uzman onbaşı Hamza Karacaoğlu (26) şehit oldu. 

SAMSUN’A İKİ ACI BİRDEN
Şehitlerin memleketlerine acı haber düştü. Enes Sarıaslan’ın Hatay’daki ailesinin evinin önüne taziye çadırı kuruldu. 

Mehmet İlker Karaman’ın İzmir’de yaşayan babası Uğur Salim Karaman ile annesi Habibe Karaman’a şehadet haberi verildi. Şehidin eşi Duygu Karaman’ın Ortadoğu Teknik Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak çalıştığı öğrenildi. 

Burak Akalın’ın acı haberi de Samsun’da yaşayan ailesine ulaştı. Hüseyin Şahin’in şehit haberi de Samsun’un Havza ilçesini yasa boğdu.

HEM YETİM HEM ÖKSÜZDÜ
ADANA’daki Uzman Çavuş Halis Koca’nın (28) ailesine acı haber ulaştı. Şehit Halis Koca’nın babası Hidayet ve annesi İmran Koca’nın rahatsızlıkları nedeniyle çok önceden yaşamını yitirdikleri öğrenildi. 

1180 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ
TSK, Zeytin Dalı harekâtında bugüne kadar etkisiz hale getirilen teröristlerin sayısının 1180’e ulaştığını açıkladı. Dünkü operasyonlarda en az 39 terörist etkisiz hale getirildi. Suriye sınırında konuşlu birliklere takviye amaçlı gönderilen askeri araçlar da dün akşam Hatay’a gitti. Farklı birliklerden gönderilen, içerisinde komando birliklerinin bulunduğu en az 60 askeri zırhlı araç, Kırıkhan ilçesinden geçti. Daha sonra sınır birliklerine yönelen askeri araçların buradan da Afrin’e geçeceği öğrenildi. Harekâtta ağırlıklı olarak Afrin’in Bafelyun Dağı, Şeyh Huruz Dağı, Kefer Cenne Köyü, Şeran ve Racu beldeleri ile teröristlerin toplanma alanları ateş altına alındı. TSK birlikleri ile ÖSO unsurları 45 köy ve tepeyi ele geçirdikten sonra ilerleyişlerini sürdürürken, Afrin kent merkezini kuşatma hedefiyle bölge içinde derinlik oluşturuyor. İlerleyişe sınır hattındaki Fırtına obüslerinin yanı sıra tanklar da atış yaparak destek veriyor. 

36 HEDEF YOK EDİLDİ
TSK ve Özgür Suriye Ordusu, Zeytin Dalı Harekatı’nda Afrin’in batısındaki Deyr Ballut Köyünü terör örgütü PYD/PKK’dan arındırdı. Düzenlenen operasyon sonucu, bölgeden dumanlar yükseldi. Genelkurmay Başkanlığı dün yaptığı bilgilendirmede, hava harekâtıyla 36 hedefin imha edildiğini duyurdu. 

Genelkurmay, “Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtalarıyla desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir” bilgisini paylaştı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ziya Sözen : Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gazilik Unvanı Verilsin
Ziya Sözen : Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gazilik Unvanı Verilsin
Afrin Harekatından Acı Haber: Helikopterimiz Düşürüldü, 2 Şehit Var!
Afrin Harekatından Acı Haber: Helikopterimiz Düşürüldü, 2 Şehit Var!
E-Devlet Soy Ağacı Sorgulama İşlemi Ne Zaman Açılacak?
E-Devlet Soy Ağacı Sorgulama İşlemi Ne Zaman Açılacak?
Trabzon'da Şarbon İddiasına Valilikten Açıklama Geldi!
Trabzon'da Şarbon İddiasına Valilikten Açıklama Geldi!
Bahçeli'den Baraj Eleştirilerine Sert Yanıt!
Bahçeli'den Baraj Eleştirilerine Sert Yanıt!
Alparslan Kuytul Hakkında 'Vakıf Üyelerini Dolandırdı' İddiası...
Alparslan Kuytul Hakkında 'Vakıf Üyelerini Dolandırdı' İddiası...
ABD Abarttı! Nusret'e Ağır Eleştiri: 'Enayiler Sultanı'
ABD Abarttı! Nusret'e Ağır Eleştiri: 'Enayiler Sultanı'
Ankara Valisi'nin Yaptığı Denetimde Skandal!
Ankara Valisi'nin Yaptığı Denetimde Skandal!
Sirkeci-Halkalı Arası Hızlı Tren Hattı Ne Zaman Açılacak?
Sirkeci-Halkalı Arası Hızlı Tren Hattı Ne Zaman Açılacak?
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampüs Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim