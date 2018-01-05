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Türkiye'yi ağlatan adamın kızı vefat etti !

‘Siyah pantolon’ hikayesi ile Tüm Türkiye’yi ağlatan Alişan Kapaklıkaya’nın kanser tedavi gören kızı Zuhal Kapaklıkaya'nın vefat ettiği öğrenildi.

05 Ocak 2018 Cuma 10:28
Türkiye'yi ağlatan adamın kızı vefat etti !

Katıldığı TV programında ‘Siyah pantolon’ hikayesi ile tüm Türkiye’yi ağlatan ve hikayesinde kanser hastası kızından da bahseden Yazar Alişan Kapaklıkaya kızı için dua istemişti.  Alişan Kapaklıkaya'nın kanser tedavisi gören kızından acı haber geldi. Alişan Kapaklıkaya’nın kanser tedavi gören kızı Zuhal Kapaklıkaya'nın vefat ettiği öğrenildi.

Türkiye’yi ağlatan eğitimci yazar Alişan Kapaklıkaya'nın kızı Zuhal Kapaklıkaya Yıldız kansere yenik düştü.  

Uzun süredir kanser tedavisi gören Kapaklıkaya’nın kızı Zuhal Kapaklıkaya Yıldız dün akşam hayata gözlerini yumdu.

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