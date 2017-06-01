Türkiye Yasta! Bir Günde 16 Şehit

Terör örgütü PKK ile mücadele dün Türkiye'nin 2 ilinden çok acı haber geldi. Öğlen saatlerinde Diyarbakır' ın 6 ilçesi'nde yürütülen operasyonlarda 3 güvenlik görevlisi şehit oldu. Akşam ise Türkiye'yi derinden sarsan bir haber ajanslara bomba gibi düştü.



Şırnak/Şenoba Tugay Komutanlığından kalkış yapan ve içinde 13 askerin bulunduğu helikopter yüksek gerilim hattına çarparak düştü. Helikopter içinde bulunan 13 kahraman askerimiz şehit oldu.



Türkiye'yi yasa boğan olayda şehit olan askerlerimizin isimleri henüz açıklanmezken, kaza bölgesinden şuana kadar 10 askerin naaşının Şırnak Devlet Hastanesi'ne getirildiği, kaza bölgesinde çalışmaların sürdüğü belirtildi...



BAŞBAKAN TAZİYE MESAJI YAYINLADI



BAŞBAKAN Binali Yıldırım, "Helikopterde bulunan 13 askerimizin şehit olduğu haberini teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Bizleri derin bir acıya boğan bu elim olayda, şehit olan kahraman vatan evlatlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum"

Başbakan Binali Yıldırım Şırnak'ta helikopterin düşmesi sonucu şehit olan 13 askere ilişkin taziye mesajı yayınladı. Başbakan Yıldırım'ın mesajında şu ifadeler yer aldı: "Bugün akşam saatlerinde, Şırnak Uludere ilçesine bağlı Şenoba beldesinden havalanan Türk Silahlı Kuvvetlerimize ait bir helikopterin, yüksek gerilim hatlarına takılarak kaza kırıma uğraması sonucu, helikopterde bulunan 13 askerimizin şehit olduğu haberini teessürle öğrenmiş bulunmaktayım. Bizleri derin bir acıya boğan bu elim olayda, şehit olan kahraman vatan evlatlarımıza Allah'tan rahmet niyaz ediyorum.



Şehitlerimizin kederli aileleri ve yakınları başta olmak üzere bütün vatandaşlarımıza sabır ve başsağlığı diliyorum."



