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Türkiye PYD/YPG'yi Bombaladı!

Suriye’de terör örgütü PYD/YPG’nin kontrolündeki Afrin bölgesinden dün akşam Türkiye tarafına ateş açılması üzerine Türk topçusu anında misliyle karşılık verdi

28 Haziran 2017 Çarşamba 01:09
Türkiye PYD/YPG'yi Bombaladı!

Suriye’de terör örgütü PYD/YPG’nin kontrolündeki Afrin bölgesinden dün akşam Türkiye tarafına ateş açılması üzerine Türk topçusu anında misliyle karşılık verdi.

Askeri kaynaklar, dün akşam saat 21.30 sıralarında terör örgütü PYD-YPG unsurları tarafından Türkiye tarafına doçka ile yoğun bir ateş açıldığını bunun üzerine Türk topçu birliklerinin sözkonusu bölgeyi ateş altına aldığını belirtti.

Askeri kaynaklar Türkiye'nin uluslararası hukuk çerçevesinde misliyle karşılık verdiğini, ateş açıldığı sürece karşılık vermeyi sürdüreceğini de bildirdi.



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