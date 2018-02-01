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Türkiye'nin nüfusu açıklandı ! 80 milyonu geçtik ...

Son dakika Türkiye'nin nüfusu, 2017'de bir önceki yıla göre 995 bin 654 kişi artarak 80 milyon 810 bin 525 kişi olduğu açıklandı.

01 Şubat 2018 Perşembe 10:44
Türkiye'nin nüfusu açıklandı ! 80 milyonu geçtik ...

Türkiye’de ikamet eden nüfus 2017 yılında, bir önceki yıla göre 995 bin 654 kişi arttı. Erkek nüfus 40 milyon 535 bin 135 kişi olurken, kadın nüfus ise 40 milyon 275 bin 390 kişi olarak açıklandı.

Yıllık nüfus artış hızı 2016 yılında binde 13,5 iken, 2017 yılında binde 12,4 oldu.İl ve ilçe merkezlerinde ikamet edenlerin oranı 2016 yılında yüzde  92,3 iken, bu oran 2017 yılında yüzde  92,5’e yükseldi. Belde ve köylerde yaşayanların oranı ise yüzde  7,5 olarak gerçekleşti.

Türkiye nüfusunun yüzde  18,6’sının ikamet ettiği İstanbul, 15 milyon 29 bin 231 kişi ile en çok nüfusa sahip olan il oldu. Bunu sırasıyla 5 milyon 445 bin 26 kişi ile Ankara, 4 milyon 279 bin 677 kişi ile İzmir takip etti.

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