Galeriler Videolar
İstanbul 27°
açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
108146
ALTIN
146.587
DOLAR
3.4320
STERLİN
4.6457
EURO
4.0974
Ankara'da zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı
Ankara'da zincirleme kaza: 1 ölü,...
Boşanma davasından önce buluşalım dedi, gelmeyince yaraladı
Boşanma davasından önce buluşalım dedi,...
Kilis'te geçici iş için uzun kuyruklar oluştu
Kilis'te geçici iş için uzun...
Şehit edilen korucunun cenazesinde teröre tepki!
Korucunun cenazesinde teröre tepki!
PKK'nın tuzaklanan patlayıcıları düzenlenen operasyonla ele geçirildi
PKK'nın tuzaklanan patlayıcıları düzenlenen operasyonla...

Türkiye'nin Kamu - Özel Ortaklığı yatırımları dünyada merak konusu oldu !

Türkiye’nin köprü, liman, hastane, yol ve havalimanı projelerinde izlediği yol dünya devletlerinde büyük merak uyandırdı. Türkiye'nin Kamu - Özel Ortaklığı tecrübüsünden yararlanmak isteyen Ukrayna , Türkiye'ye ziyaret gerçekleştiricek.

15 Eylül 2017 Cuma 09:34
Türkiye'nin Kamu - Özel Ortaklığı yatırımları dünyada merak konusu oldu !

Art arda hayata geçirdiği mega projelerle kendi vatandaşının hayatını kolaylaştıran Türkiye'nin bu yatırımlarını inşa ederken uyguladığı finans modeli tüm dünyanın dikkatini çekiyor. Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Boğaz Köprüsü ve İstanbul'un Yeni Havalimanı başta olmak üzere liman, hastane, yol ve havalimanı projelerinde Türkiye'nin Kamu - Özel Ortaklığı (PPP) konusundaki tecrübesinden faydalanmak isteyen yabancı ülke temsilcileri hem bu yatırımları yerinde görmek, hem de finans modeli hakkında bilgi almak için İstanbul'a akın ediyor. Türkiye bu kapsamda 18-23 Eylül tarihleri arasında Ukrayna Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı heyetini misafir etmeye hazırlanıyor.

DÖRT GÜNLÜK İNCELEME

Ekonomi Bakanlığı desteği ile Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) tarafından hayata geçirilen Türkiye - Ukrayna PPP Çalışma Komitesi Heyeti 18 - 23 Eylül 2017 tarihleri arasında Türkiye'ye geliyor. Ukrayna Ekonomi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Mykhailo Titarchuk'un başkanlığını yapacağı 13 kişilik Ukrayna kamu temsilcileri, dört gün boyunca PPP konusundaki tecrübeden faydalanıp, PPP konusunu ayrıntılı bir şekilde irdeleyecek. Yakın dönemde kendi ülkelerinde PPP modeli ile çeşitli liman, hastane, yol ve havalimanı projeleri hayata geçirmek isteyen Ukrayna Heyeti, bahse konu program kapsamında nasıl bir yol izleyebileceklerini Türk yetkililerden öğrenecekler.

YENİ HAVALİMANINI GEZECEKLER

Ukrayna heyeti program kapsamında Türkiye'nin mega projelerini de yakından görecek. Buna göre Ukraynalılar PPP modeli ile hayata geçirilen Türkiye'nin mega projelerinden Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve İstanbul Yeni Havalimanı'na yönelik saha gezilerine katılacak. Heyete eşlik edecek Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye Müteahhitler Birliği yetkilileri tarafından Ukraynalı heyete söz konusu projeler hakkında ayrıntılı sunumlar yapılacak. Türk yetkililer bu projeleri hayata geçirirken nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini Ukraynalı heyete aktaracak.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ankara'da zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı
Ankara'da zincirleme kaza: 1 ölü, 4 yaralı
Boşanma davası açan eşine 4 el kurşun sıktı !
Boşanma davası açan eşine 4 el kurşun sıktı !
CHP Lideri Kılıçdaroğlu 'gözaltı kararı' ile ilgili sert açıklamalarda bulundu !
CHP Lideri Kılıçdaroğlu 'gözaltı kararı' ile ilgili sert açıklamalarda bulundu !
Boşanma davasından önce buluşalım dedi, gelmeyince yaraladı
Boşanma davasından önce buluşalım dedi, gelmeyince yaraladı
HDP’li Aysel Tuğluk'tan 'cenaze' tepkisi !
HDP’li Aysel Tuğluk'tan 'cenaze' tepkisi !
Kilis'te geçici iş için uzun kuyruklar oluştu
Kilis'te geçici iş için uzun kuyruklar oluştu
Şehit edilen korucunun cenazesinde teröre tepki!
Şehit edilen korucunun cenazesinde teröre tepki!
Hakkari Yüksekova'da el yapımı bomba son anda farkedildi !
Hakkari Yüksekova'da el yapımı bomba son anda farkedildi !
PKK'nın tuzaklanan patlayıcıları düzenlenen operasyonla ele geçirildi
PKK'nın tuzaklanan patlayıcıları düzenlenen operasyonla ele geçirildi
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Premier Kampus Ofis Gürsel Mahallesi İmrahor Caddesi No: 29 A Blok Kat: 5 Ofis No: 192 Kağıthane / İstanbul

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim