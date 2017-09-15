Türkiye'nin Kamu - Özel Ortaklığı yatırımları dünyada merak konusu oldu !

Art arda hayata geçirdiği mega projelerle kendi vatandaşının hayatını kolaylaştıran Türkiye'nin bu yatırımlarını inşa ederken uyguladığı finans modeli tüm dünyanın dikkatini çekiyor. Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Boğaz Köprüsü ve İstanbul'un Yeni Havalimanı başta olmak üzere liman, hastane, yol ve havalimanı projelerinde Türkiye'nin Kamu - Özel Ortaklığı (PPP) konusundaki tecrübesinden faydalanmak isteyen yabancı ülke temsilcileri hem bu yatırımları yerinde görmek, hem de finans modeli hakkında bilgi almak için İstanbul'a akın ediyor. Türkiye bu kapsamda 18-23 Eylül tarihleri arasında Ukrayna Ekonomi ve Ticaret Bakanlığı heyetini misafir etmeye hazırlanıyor.

DÖRT GÜNLÜK İNCELEME

Ekonomi Bakanlığı desteği ile Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) tarafından hayata geçirilen Türkiye - Ukrayna PPP Çalışma Komitesi Heyeti 18 - 23 Eylül 2017 tarihleri arasında Türkiye'ye geliyor. Ukrayna Ekonomi ve Ticaret Bakan Yardımcısı Mykhailo Titarchuk'un başkanlığını yapacağı 13 kişilik Ukrayna kamu temsilcileri, dört gün boyunca PPP konusundaki tecrübeden faydalanıp, PPP konusunu ayrıntılı bir şekilde irdeleyecek. Yakın dönemde kendi ülkelerinde PPP modeli ile çeşitli liman, hastane, yol ve havalimanı projeleri hayata geçirmek isteyen Ukrayna Heyeti, bahse konu program kapsamında nasıl bir yol izleyebileceklerini Türk yetkililerden öğrenecekler.

YENİ HAVALİMANINI GEZECEKLER

Ukrayna heyeti program kapsamında Türkiye'nin mega projelerini de yakından görecek. Buna göre Ukraynalılar PPP modeli ile hayata geçirilen Türkiye'nin mega projelerinden Avrasya Tüneli, Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve İstanbul Yeni Havalimanı'na yönelik saha gezilerine katılacak. Heyete eşlik edecek Ekonomi Bakanlığı ve Türkiye Müteahhitler Birliği yetkilileri tarafından Ukraynalı heyete söz konusu projeler hakkında ayrıntılı sunumlar yapılacak. Türk yetkililer bu projeleri hayata geçirirken nasıl bir yol izlemeleri gerektiğini Ukraynalı heyete aktaracak.