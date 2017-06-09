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Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan Krizinde Nasıl Rol Alacak?

Rusya'ya göre Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan arasındaki kavganın büyümesini asla istemiyor. Ayrıca Katar konusunda Türkiye ile Rusya hemfikir...

09 Haziran 2017 Cuma 00:29
Türkiye, Katar ve Suudi Arabistan Krizinde Nasıl Rol Alacak?

Sputnik'e konuşan Rusya Stratejik Araştırmalar Enstitüsü (RİSİ) Başkan Danışmanı ve Ortadoğu uzmanı Yelena Suponina, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Katar ile ilgili krizin çözülmesi için çaba gösterdiğini ifade ederek, "Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaparak bu konuyu ele aldı. Erdoğan bu konuda Arap ülkeleri liderleri de ile telefon görüşmesi yaptı. Rusya şunun farkında: Türkiye Katar ve Suudi Arabistan arasındaki kavganın büyümesini asla istemiyor" dedi.

Türkiye'nin arabuluculuk yaparak bölgedeki gerginliğin azaltılmasından yana olduğunu kaydederek, "Türkiye İran ile de temas halinde. Türkiye’nin arabuluculuğu sadece Suudi Arabistan ve Katar arasında değil, aynı zamanda Suudi Arabistan ve İran arasında da gerginliğin azaltılmasında önemli rol oynayabilir. Gerçi Suudi Arabistan ve İran arasında gerginliği azaltmak da çok zor.”



Son Güncelleme: 09.06.2017 00:40
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