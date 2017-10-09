Türkiye ile ABD arasındaki 'vize savaşları' !

ABD'den yapılan son dakika açıklamasıyla Türkiye'den yapılan vize başvurularının askıya alındığı bildirildi.ABD Büyükelçiliği Twitter hesabından yaptığı açıklamada “Türkiye’deki tüm ABD diplomatik misyonlarındaki göçmen olmayan vize hizmetleri askıya alınmıştır." dedi. Türkiye'den ise ABD'nin bu hareketine yanıt gecikmedi.ABD'nin bu hareketi FETÖ'den tutuklanan , İstanbul Başkonsolosluğu görevlisi Metin Topuz’dan sonra yapması ise dikkatlerden kaçmadı..

Türkiye'de gece yarısı yapılan açıklamada ABD vatandaşlarının ülkeye ziyaretinde vize başvurularının askıya alındığı açıklandı.