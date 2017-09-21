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Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Olcayto: Gazeteciler terörist değildir!

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC) Başkanı Turgay Olcayto, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Bloomberg Küresel İş Forumu’nda yaptığı konuşmasında gazetecilere yönelik sözlerinin talihsiz, üzüntü verici ve kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, 'Dünyada basın özgürlüğü açısından Türkiye’nin neden özgür olmayan ülkeler arasında gösterildiğinin yanıtını bulmalıdır.' dedi.

21 Eylül 2017 Perşembe 14:30
Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Olcayto: Gazeteciler terörist değildir!

TGC Başkanı Turgay Olcayto’nun açıklamasında şu görüşler yer aldı:

“Ülkede sıkça baş gösteren askeri ve sivil darbeler sırasında, sıkıyönetimlerde ve olağan üstü hallerde en çok örselenen, cezaevlerinde çile dolduran, düşüncelerini ifade etmekten alı konulan meslek grubunun gazetecilik olduğu açıktır. Basın tarihimiz bunun örnekleriyle doludur. Günümüzde de 175 gazeteci cezaevinde bulunmaktadır.

'Basın emekçilerine büyük bir haksızlıktır'

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın gazetecilere yönelik bunlar teröristtir, nitelemesinin hangi gerekçeye dayandığını anlamak mümkün değildir. Kesin yargı kararı olmadan yıllarını halkı aydınlatmak amacıyla habercilik yapmaya adamış basın emekçilerine büyük bir haksızlıktır. 

Halen tutuklu bulunan meslektaşlarımızdan IPI Yönetim Kurulu Üyesi, Dış Politika Uzmanı Kadri Gürsel mi teröristtir? 30 yıldır Üniversitede İktisat öğreten yazar Mehmet Altan mı teröristtir? Gazetelerde, çeşitli yayın organlarında özveriyle çalışan basın emekçisi Murat Sabuncu mu teröristtir? Araştırmacı gazetecilik alanında titizlikle, cesaretle yaptığı çalışmalarla uluslararası ödüllere değer görülen Ahmet Şık mı teröristtir? 

Bu soruların yanıtını almak meslek örgütü olarak bizim hakkımız. Üstelik hala dünyada demokrasinin beşiği olmayı sürdüren Amerika’da Türkiyeli gazetecileri şikayet ederken kullanılan sözcükler sanıyorum en az bizim kadar Amerikalı gazetecileri de şaşırtmış olmalıdır. 

'Gazetecilik suç değildir, meslektaşlarımız terörist değildir'

Sayın Cumhurbaşkanı öncelikle dünyada basın özgürlüğü açısından Türkiye’nin neden özgür olmayan ülkeler arasında gösterildiğinin yanıtını bulmalıdır. Israrla söylüyoruz. Gazetecilik suç değildir, meslektaşlarımız terörist değildir. Cezaevindeki meslektaşlarımız sadece halkın haber alma, bilgi edinme haklarını savunmak için yazmışlar, çizmişler ve konuşmuşlardır.

Şöyle ya da böyle siyaset gelip geçer ama gazetecilik halklar var olduğu sürece hep kalacaktır. Görevini yapmaya yani halkları aydınlatmaya devam edecektir. Onun için bütün dünyada olduğu gibi Türkiye’de de gazetecilik onurlu bir meslektir.”

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