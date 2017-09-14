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Türkiye'den Barzani'ye sert sözler ; 'Bedelini ödersin!..'

Dışişleri Bakanlığı , Barzani'nin 25 Eylül'de yapmayı planladığı referandumla ilgili açıklama yayımladı.Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada Irak'ın kuzeyinde bir referandum yapılmasının bedeli olacağının altını çizdi.

14 Eylül 2017 Perşembe 10:52
Türkiye'den Barzani'ye sert sözler ; 'Bedelini ödersin!..'

Dışişleri Bakanlığı, internet sitesinde yer verdiği açıklamayla Irak'taki Bağdat yönetimine destek verdi ve IKBY'nin aldığı bağımsızlık referandumuna karşı olduğunu bir kez daha vurguladı.

Açıklamanın tamamı şöyle:

"Irak Temsilciler Meclisi’nin, 'IKBY tarafından yapılması öngörülen bağımsızlık referandumunun yasadışı olduğu ve bu girişimin reddedildiği' yönünde 12 Eylül 2017 tarihinde aldığı kararı memnuniyetle karşılıyoruz.

IKBY tarafından 25 Eylül 2017 tarihinde yapılması planlanan referandumun IKBY başta olmak üzere dost ve kardeş Irak halkı ile bölgemiz açısından arzettiği risklere müteaddit açıklamalarımızla dikkat çekmiş ve bu girişim aleyhindeki görüşlerimizi şüpheye yer bırakmayacak şekilde kayda geçirmiştik.

Irak Temsilciler Meclisi’nin 12 Eylül tarihli kararını da Irak’ın siyasi birliğine ve toprak bütünlüğüne atfedilen önemin net bir ifadesi olarak görüyor ve kuvvetle destekliyoruz.

Ülkemizin ve uluslararası toplumun sağduyu sahibi tüm üyelerinin uyarılarına rağmen IKBY liderliğinin referandum bağlamındaki ısrarcı tutumunu ve giderek duygusal bir hal alan açıklamalarını endişe verici buluyoruz.

IKBY’nin aksi yöndeki bütün dostane tavsiyelere rağmen referandum konusundaki yaklaşımında ısrar etmesinin mutlaka bir bedeli olacağını dikkate alması gerektiğini vurguluyor; bu itibarla, IKBY’yi biran önce aklıselim ile davranmaya ve sözkonusu hatalı yaklaşımından vazgeçmeye davet ediyoruz.

Türkiye, Bağdat-Erbil ilişkilerinin anayasal ve adil bir zeminde yürütülmesini, bu bağlamda, IKBY’nin anayasal anlaşmazlıklara dayanan meşru taleplerine ilişkin hususların diyalog yoluyla çözüme kavuşturulmasını arzu etmektedir. Bu yaklaşımla, Merkezi Hükümet ile IKBY arasındaki ilişkilerin toprak bütünlüğü, siyasi birlik ve karşılıklı fayda temelinde kuvvetlendirilmesi için Türkiye elinden gelen desteği vermeye hazırdır."

Son Güncelleme: 14.09.2017 11:00
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