Türkiye'den ABD'ye son dakika 'VİZE' misillemesi !

ABD Hükümeti'nin bu tutumu karşısında değerlendirmelerde bulunan Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ;"Biz de Türkiye Cumhuriyeti olarak vizeler konusunda belli limitler koyuyoruz. Dolayısıyla bir an önce bu anlamsız tutumdan vazgeçilmeli" diye konuştu.

ABD , Türkiye'den vize başvurusu yapacaklar için en erken tarih olarak Ocak 2019'u işaret etmişti.Basın mensupları ile biraraya gelen Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ ,Washington'ın politikasına karşı Ankara'nın da limit koyduğunu söyledi.

Amerika Birleşik Devletleri'nin bu tutumu neticesinde Amerika vatandaşlarının işini de zorlaştığını söyleyen Recep Akdağ , ". Biz de Türkiye Cumhuriyeti olarak vizeler konusunda belli limitler koyuyoruz. Dolayısıyla bir an önce bu anlamsız tutumdan vazgeçilmeli bence." dedi.