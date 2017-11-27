Türkiye'de 1 günlük milli yas ! Türkiye neden yas ilan etti ?

Mısır'da Cuma namazı sonrasında gerçekleştirilen hain saldırıda yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş , yüzlerce kişi de yaralanmıştı.Yaşanan hain saldırının ardından Türkiye'de bugün milli yas ilan edildi.

Türkiye'nin bugünü milli yas ilan etmesinin ardından bayraklar da yarıya çekildi.

MİLLİ YAS NEDİR , NE ZAMAN İLAN EDİLİR ?

Ulusal yas veya millî yas, bir ülkenin halkının büyük bölümü tarafından yerine getirilen yas tutma ve anma eylemlerinin gerçekleştirildiği gün.

Bu günler; o ülkeden veya başka bir yerden önemli bir kişinin veya kişilerin ölümü, cenazesi veya bunların yıl dönümü nedeniyle hükûmetler tarafından ilan edilir. Ayrıca, bir ülkede gerçekleşen doğal afet, facia, kaza, savaş veya terör saldırısı sonrasında da ulusal yas ilan edilebilir. Bayrakların yarıya indirilmesi ve saygı duruşu yaygın olarak gerçekleştirilen bir ritüeldir.