Türk Tabipler Birliği'ne dev operasyon ! Yöneticiler gözaltında

Son dakika yaşanan gelişmelerin ardından Türk Tabipler Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi 11 kişi hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi.Son dakika edinilen bilgilere göre Afrin Harekatı'nın ardından yayımladıkları bildiri nedeniyle haklarında soruşturma başlatılan TTB'nin yöneticileri hakkında gözaltı kararı verildi.

Türk Tabipler Birliği Raşit Tükel dahil 8 üye gözaltına alındı.

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından terör örgütlerine yönelik Afrin bölgesinde başlatılan Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin "savaş bir halk sorunudur" tanımlaması yapan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi üyesi 11 kişi hakkında soruşturma başlatılmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tabipler Birliği'nin bildirisine "Sözde Türk Tabipler Birliği gibi bir kesim 'Savaşa hayır' diye kampanya yürütmek istiyor. Bu terörist sevicilerin bugüne kadar 'Barışa evet' dediklerini duymadık" sözleriyle tepki göstermişti.