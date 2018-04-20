TÜRK SİVİL HAVACILIK AKADEMİSİ AÇILDI

Haber - Kamera: Hüseyin ASLIYÜCE / İSTANBUL()

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) Avrupa Birliği desteğiyle yapımını tamamladığı Türk Sivil Havacılık Akademisi'nin açılışı, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ve AB Komisyonu Ulaştırmadan Sorumlu Komiseri Violeta Bulc tarafından gerçekleştirildi.

Atatürk Havalimanı'nın karşısındaki alanda faaliyete geçen Türk Sivil Havacılık Akademisi'nin açılışına Bakan Ahmet Arslan'ın yanı sıra, Sivil Havacılık Genel Müdürü Bahri Kesici, AB Komisyonu Ulaştırmadan Sorumlu Komiseri Violeta Bulc, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Genel Müdürü Funda Ocak ve Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi katıldı.

Törende konuşan Ulaştırma, Bakan Arslan, akademinin Türkiye ve AB tarafından ortak finanse edildiğini kaydederek, küreselleşme ve teknolojik gelişmelere paralel olarak hızla gelişen havacılık sektörünün toplumsal refahın da en önemli göstergelerinden olduğunu söyledi.



ULAŞIMDA COĞRAFİ KONUMUN VERDİĞİ AVANTAJA VURGU

Türkiye'nin coğrafi konumunun verdiği avantajla dünyadaki birçok ülkeye kısa sürede ulaşım sağlanabildiğinin altını çizen Arslan, Türkiye'nin bu kapsamda büyük bir potansiyele sahip olduğunu kaydederek, Türkiye'den 3-3,5 saatlik uçuşla yaklaşık 60 ülkeye ulaşılabildiğini, bu ülkelerin yıllık GSYH'sinin 35 trilyon dolar olduğunu anlattı. Bu GSYH'den oluşan ticaret ve taşımadan yararlanmada havacılığın önemine değinen Arslan, bu ufukları çerçevesinde havacılıkta 15 yılda büyük adımlar attıklarını ifade etti.

Son yıllarda sivil havacılığın önemli bir gelişme kat ettiğini vurgulayan Bakan Arslan, "15 yılda geniş ufkumuz ile Türk sivil havacılığı büyük bir atılım gerçekleştirdi. İlk yaptığımız havacılık sektörünün serbestleşmesiydi. Bugün THY sivil havacılıkta dünyanın en büyük oyuncuları arasında yer alıyor. Bu bizim gururumuz. Ancak sivil havacılığın gelişmesine bağlı olarak başka havayolu şirketlerimiz de büyüdü ve güçlendi." diye konuştu. Son 15-16 yılda havacılık sektöründe yaşanan gelişmelerden bahseden Arslan, 2 merkezden 26 noktaya gerçekleştirilen iç hat seferlerinin bugün 7 merkezden toplam 55 noktaya uçuş gerçekleştirdiğini, dış hatlarda ise 50 ülkede 60 noktaya sefer düzenlenirken bugün itibariyle 122 ülkede 307 noktaya ulaşıldığını anlattı.

Arslan, "Dünyada ulaşamayacağımız hiçbir nokta kalmayacak' dedik. Bu hedef çerçevesinde Türk sivil havacılığı sayesinde dünyanın en geniş uçuş ağına sahip ülkelerinden biri haline gelindi." şeklinde konuştu. Bu gelişmeler gölgesinde 2002 yılında 34,4 milyon olan yolcu sayısının geçen yıl 193 milyona ulaştığını belirten Arslan, bu yılki hedeflerinin 200 milyonun üzerine çıkmak olduğunu söyledi.



"ANTALYA VE ALAÇATI'DA YENİ HAVALİMANLARI YAPACAĞIZ"

Antalya ve Alaçatı'da yeni havalimanı yapılacağını belirten Bakan Arslan, "Nüfusun neredeyse tamamına yakını 100 kilometre yakınlıkta bir havalimanına sahip olacak" dediklerini kaydederek, bu kapsamda 55 havalimanına ulaştıklarını, İstanbul Yeni Havalimanı'nın yanı sıra Rize-Artvin Havalimanı, Çukurova Havalimanı, Yozgat Havalimanı, Karaman Havalimanı, Gümüşhane-Bayburt Havalimanı inşaatının başladığını anlattı. Arslan, ayrıca Antalya'nın batısında ve Çeşme Alaçatı'da yeni bir havalimanı yaparak uçuş ağını daha da genişleteceklerini söyledi. İstanbul Yeni Havalimanı'nda çalışacak personelin eğitiminin çok önemli olduğunu dile getiren Arslan, bu akademinin de havacılık eğitimi için büyük rol oynayacağını aktardı.



"TÜRKİYE SİVİL HAVACILIKTA EĞİTİCİLERİ EĞİTİR HALE GELECEK"

Bakan Arslan, "Türkiye sadece ülkesindeki değil bölgedeki personeli de eğitebilir hale gelecek. Hatta eğiticilerin eğitimini verir hale gelecek." dedi. Türk sivil havacılıktaki başarının devamı için AB ile yaptıkları iş birliği kapsamında hayata geçirilen akademinin 11 milyon avroyu aşan bir bütçe ile hayata geçirildiğini anlatan Arslan, akademinin en modern donanımla donatıldığını ifade etti.

Arslan, akademiye ilişkin ise şu bilgileri verdi; "Türk Sivil Havacılık Akademisi, 23 bin metrekarelik alana 11 milyon Euroyu aşan bir bütçeyle inşa edilmiştir. En modern tesis imkanları ve eğitim araçları ile donatılan akademi, toplam 4 kat ve yaklaşık 12 bin metrekare kapalı alandan oluşmaktadır. Binada, 22 sınıf, 1 konferans salonu, toplam 210 kişilik 5 toplantı salonu, 9 ofis, mutfak, kafeterya, sığınak, eğitimci odası ve kütüphane bulunmaktadır. Akademide görev alacak eğitmenlerin yetiştirilmesi amacıyla eğiticilerin eğitimi kursları verilmiş, eğitim merkezinde verilebilecek kurslar için ihtiyaç analizi yapılmış ve gerekli eğitim materyali hazırlanmıştır. Türk Sivil Havacılık Akademisi, yıllık 2 bin civarında yerli ve yabancı kursiyere eğitim verebilecek kapasitesi ile Orta Doğu, Afrika ve Asya ülkelerine sivil havacılık eğitimleri alanında öncülük edecektir" dedi.



ALAÇATI HAVALİMANI"NIN YAPIMI İKİ YILDA TAMAMLANACAK

Toplantı sonrası Çeşme Alaçatı Havalimanı hakkındaki sorularını da yanıtlayan Arslan, “ Bugün teklif aldık. 5 Firma teklif verdi. Terminal Yapı firması ihaleyi kazanan firma olarak belirlenmiş oldu. 25 yıl boyunca işletecek. 2 yıl boyunca inşaat süresi artı 25 yıl boyunca işletecek. 18 milyon 900 bin Avroluk yatırım yapacak. Buna karşılık 25 yıl boyunca işletecek. İşletme modeli ise diğer yap-işlet-devret modelinden farklı olarak 25 yıl boyunca işletirken her yıl cirosunun yüzde 20.20'sini idare olarak bize verecek. 25 yıl bittikten sonra bize devredecek" dedi.



Görüntü Dökümü:

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Ulaştırma Bakanı Ahmet Arslan"ın konuşması

Kurdele kesimi töreni görüntüsü

Bakan ve heyetin sınıfı ziyaret etmesi

Binanın önünden toplu görüntü

Ulaştırma Bakanıyla Röp

Genel ve Detaylar görüntü



