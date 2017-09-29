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Türk Dilenciler Suriyeli Kılığında!

Son dönemlerde İstanbul'da dilenciler savaşı yaşanıyor. Daha önce kendi aralarında yaptıkları kavga ile gündeme gelen dilenciler bu kez de, uyruk üzerinden rant elde etmeye başladı.

29 Eylül 2017 Cuma 11:42
Türk Dilenciler Suriyeli Kılığında!

Vatandaşların Suriyeli dilencilere daha çok yardım ettiğini gören Türk dilenciler, kendilerini Suriyeli olarak tanıtmaya başladı.

Öğrendikleri bir kaç kelimelik arapça ile kendilerini Suriyeli gibi tanıtan dilenciler, zaman zaman Suriyeli dilencilerle karşı karşıya geliyor. İstanbul'un Mecidiyeköy, Kadıköy ve Taksim gibi sembol meydanlarında cirit atan dilencilere yönelik zabıtanın kayıtsız kalması vatandaşların tepkisine neden olurken, özellikle Taksim ve Mecidiyeköy meydanlarında tinercilerin boy göstermesi vatandaşları tedirgin ediyor...

DİLENCİLİK 2005'TEN BERİ SUÇ DEĞİL!

Türk Ceza Kanunu'nda 'Dilencilik' suç olarak sayılırken, 2005'te yapılan yasal düzenleme ile bu hüküm ortadan kaldırıldı. Polis ekipleri, yasa gereği yakaladıkları dilencileri serbest bırakmak durumunda...

CEZALAR CAYDIRICI DEĞİL!

Kabahatler Kanunu'na göre 'Dilencilik' yaptığı sırada yakalanan şahıslara belediye zabıtaları tarafından 50 TL ceza kesiliyor. Çocukları organize şekilde dilendiren şebekeler içinse ayrıca TCK'nın (Türk Ceza Kanunu) ilgili maddeleri uygulanıyor.

ASGARİ ÜCRET 1400 LİRA, ORTALAMA BİR DİLENCİ?

Asgari ücretin 1400 lira olduğu ülkemizde, verilere göre ortalama bir dilenci aylık 2 bin lira ile 10 bin lira arasında kazanıyor...

Son Güncelleme: 29.09.2017 12:09
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