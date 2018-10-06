TÜRK ARAP MEDYA DERNEĞi'NDEN SUUDİ ARABİSTAN BAŞKONSOLOSLUĞU ÖNÜNDE AÇIKLAMA

*Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı

*"İstanbul'dan kendilerine sesleniyoruz. 'Sayın Veliaht mademki bu kapıyı bize açacaktın, neden 4 gün bekledin? Sayın Veliaht sözlerinde samimi isen, kapıyı açtığın gibi kamera görüntülerini de bizimle paylaş.'"



Haber-Kamera: Hasan YILDIRIM-Taner YENER/İSTANBUL,()

Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından kendisinden 5 gündür haber alınamayan Washington Post Yazarı Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için bugün konsolosluk önünde basın açıklaması düzenledi. Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın açıklamasının kendileri için çok değerli olduğunu ifade eden Kışlakçı, "Şimdi bizde Türk Arap Medya Derneği olarak peygamberimizin müjdelediği kentten İstanbul'dan kendisine sesleniyoruz. Sayın veliaht, madem ki bu kapıyı bize açacaktın neden 4 gün bekledin?" dedi.

Beşiktaş Levent'te bulunan Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından kendisinden 5 gündür haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için bugün konsolosluk önünde üyesi olduğu Türk Arap Medya Derneği basın açıklaması yaptı.



"ÖLDÜRÜLDÜĞÜ HABERLERİN DOĞRU OLMADIĞINA İNANIYORUZ"

Dernek başkanı Turan Kışlakçı "Cemal Kaşıkçı bütün dünyanın tanıdığı saygın bir gazeteci olduğu gibi şu anda yaşanmakta olan gerginliğin iki tarafındaki ülkeleri de çok sever bir yurttaştı. Cemal ülkesi Suudi Arabistan'a güvenmeseydi bu binaya girmezdi. O da güvendi ve girdi. Ancak halen kendisinden haber alınamıyor. Bu da akıllara bir çok soruyu getiriyor. Öncelikle şunu belirtelim ki, biz Cemal'in bu binadan çıkmadığına, başka bir deyişle yürüyerek çıkmadığına adımız gibi eminiz. Dört günden beri bir çok trol twitter hesabından dillendirilen, 'öldürüldü' ya da 'Riyad'a götürüldü' iddialarına Suudi Arabistan'ın, kadim dostu Türkiye'nin emaneti olarak İstanbul'da bulunurken kapılarına kadar gelmiş bir münevverine böyle bir vahşeti uyguladığına bir an bile inanmıyoruz. Suudi Arabistan gibi barış dini İslam'ın sancaktarlarından biri olan bu değerli ülkeye ve o ülkenin bilge kralına böyle bir icraatı yakıştıramıyoruz. Cemal Kaşıkçı'nın öldürüldüğü haberlerin doğru olmadığına inanıyoruz."

"KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİ DE BİZİMLE PAYLAŞ"

"İşte bu yüzden 4 günden beri bu kapının önünde siz değerli medya mensupları aracılığıyla tüm dünyaya Cemal içeride ve çıkacaktır diye sesleniyoruz. Dün geç saatlerde veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın açıklamaları bizim için çok değerlidir. Kendileri elçiliğin kapılarını Türk yetkililere açacağını mecbur olmadığı halde arama iznini vereceğini ifade etmişlerdir. Şimdi biz de Türk Arap Medya Derneği olarak, Peygamberimizin müjdelediği kentten, İstanbul'dan kendilerine sesleniyoruz. 'Sayın Veliaht mademki bu kapıyı bize açacaktın, neden 4 gün bekledin? Sayın Veliaht sözlerinde samimi isen, kapıyı açtığın gibi kamera görüntülerini de bizimle paylaş.'"

" BU KAPIDAN YÜRÜYEREK ÇIKMADI BUNA EMİNİZ"

"Sayın veliahttan kamera görüntülerini bizimle paylaşmasını talep ediyoruz. Cemal Kaşıkçı bu kapıdan yürüyerek çıkmadı buna eminiz. Trol hesaplardan günlerdir ifade edilen, Cemal Kaşıkçı öldürüldü ifadelerinin doğru olmadığına inanıyoruz. Başka bir yere götürülmüş olabilir, ülke içinde olabilir, Riyad'a götürülmüş olabilir. Biz Cemal Kaşıkçı'nın hayatından endişe ediyoruz. Lütfen Cemal Kaşıkçı'yı salıversinler."



Görüntü Dökümü:

-----------------------

-Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'ndan görüntü

-Basın açıklamasının yapılması

-Konsolosluk önünde bekleyen gazeteciler

-Genel ve detaylar



