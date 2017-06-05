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Turistleri Soyan Tesettürlü Hırsızlar Yakalandı!

İstanbul'de müze ve alışverişlerde kamufle olmak için başlarına tesettür takarak turistleri soyan hırsızlar yakalandı. Sanıklar mahkemece tutuklandı.

05 Haziran 2017 Pazartesi 14:40
Turistleri Soyan Tesettürlü Hırsızlar Yakalandı!

İSTANBUL'da müzelerde, alışveriş merkezlerinde tesettür kıyafetiyle dolaşarak gözlerine kestirdikleri turistlerin çantalarını çalan 3'ü kadın 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin Topkapı, Panorama Müzesi'nde gerçekleştirdikleri bir olayda Filistin uyruklu bir turistten  35 bin euro çaldıkları öğrenildi. Biri teşebbüste kalan 6 olay gerçekleştirdikleri tespit edilen 4 şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.

POLİSİN DİKKATİ SAYESİNDE YAKALANDILAR

Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler önceki gün Sultanahmet bölgesinde daha önceden kapkaç ve hırsızlık olaylarında kullandıkları bir aracı takibe aldı. Polis içinde 3 kadın bir erkek bulunan aracın turist kafilelerinin bulunduğu bölgelerde dolaştığını, ara sıra şüpheli kadınların araçtan inerek turistlerin yanına gittiğini tespip etti. Bir süre takip edilen araca Cağaloğlu bölgesine geldiği sırada operasyon yapıldı. Polis araç içindeki Ceylan Y.(40), Gamze G.(20), Çiler T.(40), Seçkin A.(39)'yı gözaltına aldı.

Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliğine getirilerek sorgulanan şüphelilerin  2016-2017 yıllarında İstanbul'un çeşitli ilçelerinde yaptıkları hırsızlıklarda turistleri kendilerine hedef seçtikleri tespit edildi. Hırsızlıklar sırasında tesettür kıyafeti giyerek güven sağlayan şüphelilerin müzeleri gezen ya da alışveriş yapan turistlerin dalgınlığından faydalanarak çantalarını çaldıkları öğrenildi

6 OLAYLARI ORTAYA ÇIKTI

Polis yaptığı çalışmada şüphelilerin 19 Nisan 2017 tarihinde Topkapı Panorama Müzesi'nde filistin uyruklu bir kişinin 35 bin eurosunu çaldıklarını tespit etti. Şüphelilerin Alışveriş merkezleri ve marketlerde toplam 6 olay gerçekleştirdikleri ortaya çıktı.

TUTUKLANDILAR

Poliste işlemleri tamalanan şüpheliler adliyeye sevk edilirken 4'ü tutuklanarak cezaevine gönderildi.



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