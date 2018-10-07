TURAN KIŞLAKÇI: BİZE ULAŞAN BİLGİ ÖLDÜRÜLDÜĞÜ YÖNÜNDE

*Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı,

"Bize ulaşan bilgi, öldürüldüğü yönünde. Bu kesinleşti. Büyük ihtimalle bugün, yarın bütün detayları açıklanacak"

Haber- Kamera: Cansel KİRAZ- Güven USTA-İSTANBUL

Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girdikten sonra haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı için, "Bize ulaşan bilgi, öldürüldüğü yönünde. Bu kesinleşti. Büyük ihtimalle bugün, yarın bütün detayları açıklanacak" dedi.

Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı öğle saatlerinde Suudi Arabistan Başkonsolosluğu önüne gelerek gazetecilerin sorularını yanıtladı.Kışlakçı, Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'na girişinin ardından kendisinden haber alınamayan Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'ya ilişkin açıklamalarda bulundu. Kışlakçı, "Bize ulaşan bilgi, öldürüldüğü yönünde. Bu kesinleşti. Büyük ihtimalle bugün, yarın bütün detayları açıklanacak. Bütün dünya medyasının başı sağ olsun. Çok önemli bir gazeteciydi. Sadece bizim dostumuz değil, aynı zamanda dünyanın yakından bildiği önemli bir isimdi. Tüm dünyanın sevdiği bir gazeteciydi" dedi.

"VERİLEN BİLGİLERE GÖRE KONSOLOSLUK BİNASINDA ÖLDÜRÜLDÜ"

Turan Kışlakçı, Suudi gazetecinin öldürüldüğü bilgisinin hangi kaynağa dayandığına ilişkin soruya, "Bu konuda yetkililer bize öldürüldüğünü ifade ettiler. Dün nişanlısını da arayıp aynı şekilde üzülmemesi gerektiğini fakat taksiratını onlara haber vermememizi istediler. Medyadan duydu maalesef" şeklinde yanıt verdi. Kışlakçı, " Konsolosluk binasında mı öldürüldü?" sorusuna da , "Verilen bilgilere göre konsolosluk binasında öldürüldü. Daha detayları da büyük ihtimalle bugün, yarın açıklanacak. DEAŞ bile böyle bir eylemde bulunmadı. Bu, DEAŞ vari bir eylem. Umarım bütün dünya vicdanı buna karşı harekete geçer. Dünya vicdanı bunu kaldıramaz. Hiçbir diploması tarihinde benzeri yok. Size misafir olan bir insanı barbarca öldürüyorsunuz. Bu doğru bir şey değil" diye yanıt verdi.

"KAMERA GÖRÜNTÜLERİNİN ÇALIŞMADIĞINI İFADE ETTİLER"

Kışlakçı, Suudi gazetecinin cenazesinin konsoloslukta olup olmadığına ilişkin soruya ise, "Onunla ilgili bilgimiz yok. Burada olmadığını biliyoruz biz. Biz zaten bundan dolayı kamera bilgilerini istedik. Dün Reuters'ı sayın konsolos çağırmış. Reuters'ı içeri alıp bütün odaları gösterdi. Bizim başından beri talep ettiğimiz bir şey vardı; 'Kamera görüntülerini verin'. O gün de kamera görüntülerinin çalışmadığını ifade ettiler Reuters'a. Bu bile her şeyi ispatlıyor, ortaya koyuyor" yanıtını verdi.



Görüntü dökümü

-Türk Arap Medya Derneği Başkanı Turan Kışlakçı ile röportaj

-Genel ve detaylar

07.10.2018 -13.39 Haber Kodu : 181007055