TÜPRAŞ'da patlama: 4 ölü, 2 yaralı

Tüpraş’ın İzmir Aliağa'daki rafinerisinde bakım çalışması yapılırken, ilk belirlemelere göre basınç nedeni ile oluşan şiddetli patlamada 4 kişinin öldüğü, 2 kişinin ise ağır yaralandığı bildirildi.

Aliağa Kaymakamı Bayram Yılmaz yaptığı açıklamada patlamanın bir iş kazası olduğunu ve herhangi bir yangın olayı bulunmadığını, tesisin üretimine devam ettiğini söyledi.

Patlama ihbarı üzerine tesisteki itfaiye ekipleri alarm durumuna geçirilirken, ambulanslar sevk edildi. Patlamanın meydana geldiği bölümde enkaz kaldırma çalışmaları yapılırken, yaralı işçi ilk müdahalenin yapılabilmesi için Aliağa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.