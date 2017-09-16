Tunceli'deki terör operasyonları sonucu 9 kişi tutuklandı !

Valilik tarafından yapılan açıklamada, “Tunceli Cumhuriyet Başsavcılığımızın talimatları doğrultusunda, İl Jandarma Komutanlığımız ve İl Emniyet Müdürlüğümüzce terör örgütlerine yönelik ilimiz merkez, Nazımiye, Pülümür, Mazgirt ilçelerimiz, Kahramanmaraş ve Elazığ'da müşterek olarak icra edilen operasyon kapsamında gözaltına alınan 9 şahıs çıkarıldığı Tunceli Sulh Ceza Hakimliğince 'Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma' suçundan tutuklanmıştır” denildi.