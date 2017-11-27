Tunceli'de sıcak çatışma ...4 terörist öldürüldü !

Erzincan karayolunun geçtiği Pülümür vadisi Zağge bölgesinde Tunceli İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı özel harekat timleri ile PKK'lı teröristler arasında sıcak çatışma çıktı.Çatışmaların devam etmesinin ardından tedbir amaçlı , Tunceli-Erzincan karayolu trafiğe kapatıldı.,

Valilik'ten yapılan açıklamada 4 PKK'lı teröristin öldürüldüğü açıklandı.

Terör örgütüne yönelik operasyonun devam ettiği sıralarda PKK'lı teröristlerin teknik cihazlar ile tespit edilmesinden sonra bölgeye helikopter destekli çok sayıda özel harekat askeri gönderildi.

TUNCELİ VALİLİĞİ AÇIKLAMA

27 Kasım 2017 Tarihinde Jandarma Özel Harekat ve Polis Özel Harekat unsurlarımızca Pülümür Kırsalında müşterek olarak yapılan operasyonda sağlanan sıcak temasta 2 kadın, 2 erkek olmak üzere toplam 4 terörist silahlarıyla ( 4 adet kalaşnikof piyade tüfeği, 1 adet RPG-7 roketatar) birlikte ölü olarak ele geçirilmiştir. Ayrıca bir sığınak içerisinde 17 adet kalaşnikof piyade tüfeği ve binlerce mühimmat tespit edilmiştir. Bölgede operasyon devam etmektedir.

İlimizde terörist unsurların bulunmasına ve etkisiz hale getirilmesine yönelik çalışmalar azim ve kararlılıkla sürdürülmektedir.