Tunceli'de Operasyonda PKK'lı Diye 2 Asker Vuruldu!

TUNCELİ'deki Ampanos Vadisi'nde sürdürülen oparasyon sırasında güvenlik güçlerince ateş altına alınan PKK'lı teröristlerin bulunduğu bölgedeki 2 asker hafif yaralandı.



Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nca, Ahpanos Vadisi Merkez Seydihüseyin Tepe Bölgesi'nde, 'Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel-99' adı ile operasyonu düzenlendiği hatırlatıldı. Açıklamada, 19 Haziran 2017 tarihinde yapılan keşif- gözetleme faaliyetleri sırasında terör örgütü mensuplarının görüldüğü bölgenin ateş altına alındığı belirtilirken, "Ateş altına alınan bölgenin yakınlarında bulunan 2 kahraman askerimiz hayati tehlikesi olmayacak şekilde kazaen yaralanmıştır. Yaralı askerlerimiz gerekli tedavinin yapılması için Tunceli Devlet Hastanesine getirilmiş olup, sağlık durumları iyidir" denildi.



Askeri kaynaklar, arazide hareket halinde olan bir Jandarma Özel Harekat timinin bulunduğu alana sızma yapmak isteyen PKK'lıların uzakta bulunan başka bir tim tarafından fark edilmesi sonucu ateş açıldığı ve bu sırada iki askerin hafif yaralandığını belirti.