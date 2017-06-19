Galeriler Videolar
İstanbul 19°
parçalı bulutlu
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL Dış Haberler Güvenlik
BİST
98957
ALTIN
141.128
DOLAR
3.5079
STERLİN
4.4898
EURO
3.9263
Tarlasında 567 Kök Hint Keneviri Çıktı; "Haberim Yok" Dedi
Tarlasında 567 Kök Hint Keneviri...
Bursa'dan Adalet Yürüyüşüne Destek!
Bursa'dan Adalet Yürüyüşüne Destek!
"Eşimin Beni Aldattığını Düşündüm, Öldürdüm!"
"Eşimin Beni Aldattığını Düşündüm, Öldürdüm!"
Mustafa Ceceli'den Örnek Davranış!
Mustafa Ceceli'den Örnek Davranış!
Hülya Koçyiğit ABD'den Mutlu Döndü!
Hülya Koçyiğit ABD'den Mutlu Döndü!

Tunceli'de Operasyonda PKK'lı Diye 2 Asker Vuruldu!

TUNCELİ'deki Ampanos Vadisi'nde oparasyon sırasında güvenlik güçlerince ateş altına alınan PKK'lı teröristlerin bulunduğu bölgedeki 2 asker hafif yaralandı

19 Haziran 2017 Pazartesi 11:22
Tunceli'de Operasyonda PKK'lı Diye 2 Asker Vuruldu!

TUNCELİ'deki Ampanos Vadisi'nde sürdürülen oparasyon sırasında güvenlik güçlerince ateş altına alınan PKK'lı teröristlerin bulunduğu bölgedeki 2 asker hafif yaralandı.

Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığı'nca, Ahpanos Vadisi Merkez Seydihüseyin Tepe Bölgesi'nde, 'Şehit Jandarma Binbaşı Yavuz Sonat Güzel-99' adı ile operasyonu düzenlendiği hatırlatıldı. Açıklamada, 19 Haziran 2017 tarihinde yapılan keşif- gözetleme faaliyetleri sırasında terör örgütü mensuplarının görüldüğü bölgenin ateş altına alındığı belirtilirken, "Ateş altına alınan bölgenin yakınlarında bulunan 2 kahraman askerimiz hayati tehlikesi olmayacak şekilde kazaen yaralanmıştır. Yaralı askerlerimiz gerekli tedavinin yapılması için Tunceli Devlet Hastanesine getirilmiş olup, sağlık durumları iyidir" denildi.

Askeri kaynaklar, arazide hareket halinde olan bir Jandarma Özel Harekat timinin bulunduğu alana sızma yapmak isteyen PKK'lıların uzakta bulunan başka bir tim tarafından fark edilmesi sonucu ateş açıldığı ve bu sırada iki askerin hafif yaralandığını belirti. 



Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, içerik ve yorumlardan doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Torununu Taciz Ederken Evlenme Teklifi Etmiş !
Torununu Taciz Ederken Evlenme Teklifi Etmiş !
Bisikleti İle Tacize Çıkan Şahıs Tutuklandı!
Bisikleti İle Tacize Çıkan Şahıs Tutuklandı!
Tarlasında 567 Kök Hint Keneviri Çıktı; "Haberim Yok" Dedi
Tarlasında 567 Kök Hint Keneviri Çıktı; "Haberim Yok" Dedi
Tarım İşçileri Yine Kamyonetle Taşındı : 4 Ölü 13 Yaralalı
Tarım İşçileri Yine Kamyonetle Taşındı : 4 Ölü 13 Yaralalı
Taksi Göndermeyen Durağa Sinirlendi, Maytap Attı!
Taksi Göndermeyen Durağa Sinirlendi, Maytap Attı!
Tatilde Çekyat Üstünde Hayatını Kaybetti
Tatilde Çekyat Üstünde Hayatını Kaybetti
Şehit Uzman Çavuş Onur Tiken'i 10 Bin Kişi Uğurladı!
Şehit Uzman Çavuş Onur Tiken'i 10 Bin Kişi Uğurladı!
"Eşimin Beni Aldattığını Düşündüm, Öldürdüm!"
"Eşimin Beni Aldattığını Düşündüm, Öldürdüm!"
Askerlerin Zehirlenme Olayına 21 gözaltı!
Askerlerin Zehirlenme Olayına 21 gözaltı!
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24.com

Akar Caddesi ITower Plaza No:3 Kat:12 ŞİŞLİ / İSTANBUL

+90 0850 304 43 44 GSM: 0532 157 36 45

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: TE Bilişim