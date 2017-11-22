Tüm yurtta eş zamanlı dev FETÖ operasyonu !

Konya merkezli 40 ilde yürütülen terör örgütü FETÖ operasyonları çerçevesinde çok sayıda kişi gözaltına alındı.Terör örgütü FETÖ'nün TSK'ya yerleştirdiği askeri personele "mahrem imamlık" yaptıkları iddiasıyla 134 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalar kapsamında daha önceki operasyonlarda yakalanan "mahrem imamlar"ın.ifadeleri doğrultusunda tespit edilen 134 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkartıldı.

Konya merkezli 40 ilde ez zamanlı olarak başlatılan operasyonlar Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi (KOM) ekipleri de katıldı.Gözaltı kararı çıkan şahısların yakalanması için operasyonlar sürüyor.

Hakkında gözaltı kararı çıkarılan şüphelilerin Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki personellere "genel müdür, müdür, müdür yardımcısı, öğretmen, ümitçi, ser doktor, doktor ve şehir dışı talebe mesulü" pozisyonlarında "mahrem imamlık" yaptıkları öğrenildi..