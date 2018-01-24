Tüfekle şaka yaparken kendini vurdu !

Son dakika edinilen bilgilere göre Sakarya'nın Geyve Gazi Süleymanpaşa Mahallesi’nde dün gece korkunç bir olay meydana geldi. 27 yaşındaki Mete Serhat Aslantürk, ailesine "Bakın dolu değil" diyerek yüzüne doğrulttuğu tüfeğin tetiğine basınca ağır yaralandı.Kaldırıldığı hastanede ise tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Edinilen bilgilere göre Mete Serhat Aslantürk, ailesinin, ‘Doludur, bırak şaka yapmayı’ uyarılarına rağmen, “Bakın dolu değil” diyerek kısa namlulu dipçikli av tüfeğini yüzüne doğrultarak tetiğe bastı.Tüfeğin ateş alması sonucu başından vurulan Mete Serhat Aslantürk kanlar içinde yere yığıldı

Olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi.