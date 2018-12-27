TTB üyesi 11 hekimin yargılanmasına başlandı (2)

SAVCI SANIKLARIN CEZALANDIRILMASINI İSTEDİ

Sanık ve avukatların yaptığı savunmaların ardından savcı mütalaasında bütün sanıkların, 1 Eylül 2016'daki açıklamaları ile 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçunu işlediklerini, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Zeytindalı Harekatına ilişkin 24 Ocak 2018'deki açıklamalarıyla da bu suçu iki kez işledikleri, bu nedenle sanıkların TCK'nın 216'ncı maddesi uyarınca, 2 şer yıldan 6 yıla kadar cezalandırılmalarını talep etti.

Savcı ayrıca sanıklardan Hande Arpat'ın, sosyal medya paylaşımları nedeniyle, yayın yoluyla zincirleme bir şekilde 'silahlı terör örgütü propagandası' yaptığını, bu suçtan da 13 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Mahkeme, savcı görüşünün ardından sanık ve avukatlarına mütalaaya karşı savunma yapmak için süre vererek, duruşmayı erteledi.