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TSUMB Başkanı Keskin: 'Sütün sigortası ESK'dır'

Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği Genel Başkanı Tevfik Keskin, 3 yıl içindeki süt fiyatlarında yaşanan artışa yönelik, 'Tüketiciye bu artışı yansıtanların sorumlusu süt üreticisi değil bazı kesimlerdir.' dedi.

14 Eylül 2017 Perşembe 17:02
TSUMB Başkanı Keskin: 'Sütün sigortası ESK'dır'

TSUMB Genel Başkanı Tevfik Keskin 2014 yılında soğutma pirimleri ile birlikte 1,27 kuruş olan sütün 3 yılda hiçbir ilerleme kaydetmeden şu anda 1,3 kuruş olmasına kimse aldanmasın dedi, soğutma primlerinin şu anki fiyata yansımadığını belirten Keskin çiğ süte 2014 yılından bu yana  olması gerekenin çok altında bir zam yapıldığını ve geçen 3 yıl içerisinde ki artışın enflasyon oranlarının kat kat altında olduğunu belirterek buna rağmen çiğ süt fiyatları market raflarında katlanarak artış göstermeye devam ettiğini belirtti.

'Arada ki makas sürekli artıyor'

'Tüketiciye bu artışı yansıtanların sorumlusu süt üreticisi değil bazı kesimlerdir. Üreticilerimizin ürettikleri süt karşılığı marketten aldığı süt ürünlerine baktığımızda aradaki makasın sürekli arttığını görüyoruz.
Türkiye Süt Üreticileri Merkez Birliği olarak Her platform da defalarca dile getirdiğimiz Türkiye de sürdürülebilir bir hayvancılık için süt yem paritesinin en az 1,3 olması gerekirken hala 1,2 parite ile üretim yapmaya zorlanan süt üreticisi raflardaki artışları görünce çok şaşırmakta.'

'Üreticimiz aza kanaat etmek zorunda bırakılıyor'

TSUMB Genel Başkanı Keskin, 'Genel Market Raflarında üretici fiyatından daha çok artış gösteren süt ve süt ürünlerini gören süt üreticileri, bize yapılan iyileştirme ile raflarda yapılan bu zammı görünce şaşırıyor. Arada ki farklar uçurum kadar, sanayiciler ve marketler kendi keseleri için fiyat artırımına giderken zam yapıyor. Üreticimiz aza kanaat etmek zorunda bırakılıyor. '

'En büyük maliyet kalemi yemdir'


Keskin sözlerine şöyle devam etti; 'Süt üretiminin en büyük maliyet kalemi yemdir. Avrupa da Meraların durumunun Türkiye de ki meralardan çok daha iyi durumda olmasına rağmen Türkiye ye oranla çok düşük maliyetlerle süt üretilmesine rağmen Avrupa da bile süt fiyatları ortalaması 1,4 tl nin üzerinde seyrediyor. Sanayici bu şartlarda bile süt fiyatlarını üreticinin istediği fiyatlara yükseltmemekte diretmeye devam ediyor ve sanayici sütünü satın aldığı üreticiye kendi yemini alma zorunluluğu getiriyor.'

'Görmedim,duymadım,bilmiyorum'


'Ayrıca söz konusu bulunduğumuz dönem itibari ile sütün az olmasını fırsat bilen bazı kesimler, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığımızın üreticilerimizin mağduriyetlerini gidermek adına hayata geçirdiği süt regülasyonunu gölgelemek adına suni gündem oluşturmaktadırlar ki regülasyonlar zaten belli aylarda yapılmaktadır. Bu aylarda süt üreticisi kendisini mağdur etmeyen emeğinin hakkını veren firmaları tercih ettiği için söz konusu bazı sanayiciler süt sıkıntısı çektiklerini dile getiriyorlar. Ayrıca  son zamanlar da basında çıkan bu haberler üzerine ve süt fiyatlarında yapılan sözde zammın kabul edilebilir bir seviyeye getirilmesi için Ulusal Süt Konseyinde acil olarak toplanılması gerektiğini dile getirdik. Fakat bazı sanayiciler bu toplantı çağrısı için görmedim,duymadım,bilmiyorum demektedirler. Süt sektörünü bu durumlara getiren o kesimlere diyecek tek sözüm iğneyi önce kendinize çuvaldızı başkasına batırın.'

'Sütün sigortası et ve süt kurumudur'


'Et ve Süt Kurumunun (ESK) çiğ süt fiyatlarını sürdürülebilir seviyelerde tutmaya çalışması ülkemiz için çok önemlidir. Geçmiş dönemde eğer ESK'nın müdahalesi olmasaydı bugün ne sütü üretecek üretici kalırdı ne de sanayici süt bulabilirdi. Süt fiyatları da 2 TL ye yakın seyrediyor olacaktı. Aslında ESK sanayiciyi, üreticiyi hem de tüketiciyi korumuş oldu. Sayın Bakanımızın katkıları ile bundan sonra da ESK süt sektörünün sigortası olmaya devam edecek.'

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