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TSK'dan son dakika açıklaması :Kuzey Irak'a hava harekatı düzenlendi !

TSK'dan yapılan açıklamada Kuzey Irak'ta Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde terör örgütlerinin bulunduğu yerlere hava harekatı yapıldığı bildirildi.

27 Eylül 2017 Çarşamba 09:40
TSK'dan son dakika açıklaması :Kuzey Irak'a hava harekatı düzenlendi !

Türk Silahlı Kuvvetlerince, Irak'ın kuzeyindeki Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde bulunan PKK kamplarına yönelik hava harekatında, terör örgütü tarafından kullanıldığı tespit edilen silah mevzisi, barınma alanları, silah ve mühimmat depoları imha edildi.

Genelkurmay Başkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre, Irak'ın kuzeyinde bulunan bölücü terör örgütüne ait hedeflere yönelik hava harekatına devam edildi.

Hava Kuvvetleri Komutanlığına bağlı savaş uçakları, dün Zap ve Avaşin-Basyan bölgelerinde bulunan PKK kamplarına hava harekatı düzenledi. Harekatta, terör örgütü mensupları tarafından kullanılan silah mevzisi, barınak, silah ve mühimmat depoları imha edildi.

Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine döndü.

Son Güncelleme: 27.09.2017 17:46
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