TSK, Kandil'e Operasyon Planlıyor!

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi,bugünkü köşe yazısında son dönemlerde AMD ve Rusya ile dirsek temasında olan ve Suriye'de ortak operasyonlara katılan PKK-YPG'ye karşı yeni mücadale stratejisini yazdı.



2017 yılının sonlarına doğru Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonel almada yol haritasının netleşeceğini yazan Selvi, çözüm sürecinin bu dönemde konuşulmasının bile doğu ve Güneydoğu'da bazı kırılmalara yol açacağı uyarısında bulundu. Selvi'ye göre TSK, Irak'ta operasyona hazırlanıyor...



İŞTE SELVİ'NİN YAZISINDAN BİR BÖLÜM



Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump’ın mayıs ayında NATO zirvesinde yapacakları görüşme bir kilometre taşı olarak görülüyor.

Bu sorunun bir de içeriye bakan ayağı var.

“Bu aşamada böyle bir şey gündeme gelmez. Halk, üstünlüğün güvenlik güçlerinde olduğunu görüyor. Bunun sürmesini istiyor. Devletin PKK ile mücadelesindeki en büyük zaaf, devlet PKK’ya yönelik bu tür uygulamalarını devam ettirmez, bir süre sonra vazgeçer algısıydı. Bunun kırılması ve PKK ile mücadelenin etkin bir şekilde sürdürülmesi lazım. Çözümün konuşulması dahi bölgede bir kırılmaya neden olur. Bölgede çok ciddi adımlar atılıyor. Hem belediyelere atanan kayyumlar hem açıklanan teşvik paketi kapsamında.”

2017 KONSEPTİ

ABD ve Rus askerlerinin kollarına YPG armasını takıp dolaştığı bir konjonktürde Ankara işin nereye gideceğini görmek istiyor. Bu durum ne zamana kadar devam edecek? Bir takvim var mı? Var.

“Çözüm için 2017’nin sonunun görülmesi lazım. 2017 sonuna kadar mevcut konsept devam edecek. İç istikrar çok önemli.”

Bu yıl PKK’nın kış yapılanmasına geçmesine izin verilmedi. İçimizdeki Kandilciklere yönelik etkili operasyonlar yapıldı. Bu mücadelenin sonuçları alınmadan çözüm sürecine dönülmesinin, terörle mücadeleye destek veren bölge halkında hayal kırıklığına yol açacağı düşünülüyor.

2017 takvimi şöyle:

1- Terörle etkin mücadele...

2- Belediyelerdeki kayyumların hizmet üretmesi...

3- Fırat Kalkanı operasyonunun Irak ayağının görülmesi...

4- Irak ve Suriye’deki tablonun netleşmesi lazım.

Bölgede halk çözüm sürecinin devrede olmasını istiyor. Ama mevcut durumun buna imkân vermediğini görecek kadar da gerçekçi.

Peki İmralı bu işin neresinde? Öcalan, sorunların çözümü konusunda her zaman bir potansiyelinin olduğunu söylemekle birlikte konjonktürün buna imkân vermediğinin farkında. O nedenle Nevruz’da mesaj göndermek gibi bir çabanın içinde olmamış.

REFERANDUM BOYUTU

Tabii bu işin bir de referandumu ilgilendiren bir yüzü var.

“Bu sefer iş beka sorununa dönüştü. O nedenle 16 Nisan’da iyi bir oran çıkması lazım. Bölgede kâğıtlar yeniden dağıtılıyor, oyun yeniden kuruluyor. Bizim bir an önce sorunları azaltıp, denklemde yerimizi almamız lazım.”

Dış politikada Türkiye’nin bir abluka içinde alınmaya çalışmasının bölgenin yeniden şekillendirilmesiyle bir ilgisi var mı acaba? Ankara, doğrudan ilgisi olduğu kanaatinde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunun sinyalini verdi. Türkiye, Fırat Kalkanı ile Suriye’de yaptığını Şengal operasyonu ile Irak’ta yapmaya hazırlanıyor. Bunun askeri ve diplomatik planlamaları yapılıyor.