Galeriler Videolar ASTROLOJİ
İstanbul 11°
Açık
GÜNDEM SİYASET SPOR MAGAZİN EKONOMİ DÜNYA SAĞLIK TEKNOLOJİ ÖZEL HABER YAŞAM EĞİTİM OTOMOBİL
BİST
89270
ALTIN
146.921
DOLAR
3.6543
STERLİN
4.5339
EURO
3.9297
Kızım Eylül Sinema Filminde Dev Kadro
Kızım Eylül Sinema Filiminde Dev...
TSK'dan, terör örgütü PKK'ya operasyon: Teröristlerden 12'si ölü, 1'i sağ ele geçirildi
TSK'dan, terör örgütü PKK'ya operasyon:...
Atatürk'e benzeyen Oyuncu Çanakkale'de Gözaltına Alındı!
Atatürk'e benzeyen Oyuncu Çanakkale'de Gözaltına...
Hızlı ve Öfkeli 8’in biletleri, Cinecity’de ön satışa çıktı
Hızlı ve Öfkeli 8’in biletleri,...
Diriliş Ertuğrul Şok Edecek! Büyük Tuzak Nasıl Yapılıyor? Yeni Bölümde Bomba Sahneler
Diriliş Ertuğrul’da Büyük Tuzak! Yeni...

TSK, Kandil'e Operasyon Planlıyor!

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi, bu dönemde çözüm sürecinin konuşulmasının bile bölgede kırılmalara neden olacağını savunarak, Türkiye'nin hedefinin Fırat Kalkanı operasyonunun Irak ayağı olduğunu belirtti. Selvi'nin yazısından çıkan ipuçlarına göre TSK, Kandil'e operasyon planlıyor.

28 Mart 2017 Salı 04:10
228 Okunma
TSK, Kandil'e Operasyon Planlıyor!

Hürriyet Gazetesi yazarı Abdulkadir Selvi,bugünkü köşe yazısında son dönemlerde AMD ve Rusya ile dirsek temasında olan ve Suriye'de ortak operasyonlara katılan PKK-YPG'ye karşı yeni mücadale stratejisini yazdı.

2017 yılının sonlarına doğru Türkiye'nin terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonel almada yol haritasının netleşeceğini yazan Selvi, çözüm sürecinin bu dönemde konuşulmasının bile doğu ve Güneydoğu'da bazı kırılmalara yol açacağı uyarısında bulundu. Selvi'ye göre TSK, Irak'ta operasyona hazırlanıyor...

İŞTE SELVİ'NİN YAZISINDAN BİR BÖLÜM

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Trump’ın mayıs ayında NATO zirvesinde yapacakları görüşme bir kilometre taşı olarak görülüyor.

Bu sorunun bir de içeriye bakan ayağı var.

“Bu aşamada böyle bir şey gündeme gelmez. Halk, üstünlüğün güvenlik güçlerinde olduğunu görüyor. Bunun sürmesini istiyor. Devletin PKK ile mücadelesindeki en büyük zaaf, devlet PKK’ya yönelik bu tür uygulamalarını devam ettirmez, bir süre sonra vazgeçer algısıydı. Bunun kırılması ve PKK ile mücadelenin etkin bir şekilde sürdürülmesi lazım. Çözümün konuşulması dahi bölgede bir kırılmaya neden olur. Bölgede çok ciddi adımlar atılıyor. Hem belediyelere atanan kayyumlar hem açıklanan teşvik paketi kapsamında.”

2017 KONSEPTİ

ABD ve Rus askerlerinin kollarına YPG armasını takıp dolaştığı bir konjonktürde Ankara işin nereye gideceğini görmek istiyor. Bu durum ne zamana kadar devam edecek? Bir takvim var mı? Var.

“Çözüm için 2017’nin sonunun görülmesi lazım. 2017 sonuna kadar mevcut konsept devam edecek. İç istikrar çok önemli.”

Bu yıl PKK’nın kış yapılanmasına geçmesine izin verilmedi. İçimizdeki Kandilciklere yönelik etkili operasyonlar yapıldı. Bu mücadelenin sonuçları alınmadan çözüm sürecine dönülmesinin, terörle mücadeleye destek veren bölge halkında hayal kırıklığına yol açacağı düşünülüyor.

2017 takvimi şöyle:

1- Terörle etkin mücadele...

2- Belediyelerdeki kayyumların hizmet üretmesi...

3- Fırat Kalkanı operasyonunun Irak ayağının görülmesi...

4- Irak ve Suriye’deki tablonun netleşmesi lazım.

Bölgede halk çözüm sürecinin devrede olmasını istiyor. Ama mevcut durumun buna imkân vermediğini görecek kadar da gerçekçi.

Peki İmralı bu işin neresinde? Öcalan, sorunların çözümü konusunda her zaman bir potansiyelinin olduğunu söylemekle birlikte konjonktürün buna imkân vermediğinin farkında. O nedenle Nevruz’da mesaj göndermek gibi bir çabanın içinde olmamış.

REFERANDUM BOYUTU

Tabii bu işin bir de referandumu ilgilendiren bir yüzü var.

“Bu sefer iş beka sorununa dönüştü. O nedenle 16 Nisan’da iyi bir oran çıkması lazım. Bölgede kâğıtlar yeniden dağıtılıyor, oyun yeniden kuruluyor. Bizim bir an önce sorunları azaltıp, denklemde yerimizi almamız lazım.”

Dış politikada Türkiye’nin bir abluka içinde alınmaya çalışmasının bölgenin yeniden şekillendirilmesiyle bir ilgisi var mı acaba? Ankara, doğrudan ilgisi olduğu kanaatinde.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da bunun sinyalini verdi. Türkiye, Fırat Kalkanı ile Suriye’de yaptığını Şengal operasyonu ile Irak’ta yapmaya hazırlanıyor. Bunun askeri ve diplomatik planlamaları yapılıyor.



Son Güncelleme: 28.03.2017 04:22
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat: Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
O Hayat Benim 127.Bölüm 2.Fragmanı Arda Öldü mü? Efsun Şokta
O Hayat Benim 127.Bölüm 2.Fragmanı Arda Öldü mü? Efsun Şokta
Kara Sevda 63.Bölüm Fragmanı 5 Nisan Asu Öldü mü?
Kara Sevda 63.Bölüm Fragmanı 5 Nisan Asu Öldü mü?
Diriliş Ertuğrul Dündar Öldü'mü?Yeni Bölümde Varmı Yokmu Yerine Kim Gelecek?
Diriliş Ertuğrul Dündar Öldü'mü?Yeni Bölümde Varmı Yokmu Yerine Kim Gelecek?
Diriliş Ertuğrul 83.Bölüm Fragmanı Gelecek Bölüm Şok Sahne TRT1
Diriliş Ertuğrul 83.Bölüm Fragmanı Gelecek Bölüm Şok Sahne TRT1
Diriliş Ertuğrul Helena Öldü'mü?Yeni Bölümde Varmı Yokmu Kimdir?
Diriliş Ertuğrul Helena Öldü'mü?Yeni Bölümde Varmı Yokmu Kimdir?
29 Mart Reyting Sonuçları Açıklandı Kim Birinci Oldu!Diriliş'mi?Kara Sevda'mı?
29 Mart Reyting Sonuçları Açıklandı Kim Birinci Oldu!Diriliş'mi?Kara Sevda'mı?
No 309 42.Bölüm Fragmanı 5 Nisan Lale Onur’u Affedecek’mi?Fox Tv
No 309 42.Bölüm Fragmanı 5 Nisan Lale Onur’u Affedecek’mi?Fox Tv
Bu Şehir Arkandan Gelecek 14.Bölüm Fragmanı 5 Nisan Yeni Bölüm Tanıtımı Ve Özeti Neler Olacak?
Bu Şehir Arkandan Gelecek 14.Bölüm Fragmanı 5 Nisan Yeni Bölüm Tanıtımı Ve Özeti Neler Olacak?
Evlat Kokusu 5.Bölüm Fragmanı 5 Nisan Gelecek Bölüm Şok Sahne Ne Olacak?
Evlat Kokusu 5.Bölüm Fragmanı 5 Nisan Gelecek Bölüm Şok Sahne Ne Olacak?
Galeriler Videolar Anketler Karikatürler
Copyright © 2017 - Tüm hakları saklıdır.
Haber24

Sanayi Mh. Sancaktepe Mevkii Avcılar Cd. No:9 K:3 Güngören / İSTANBUL

0 212 642 35 35

Bu sitede yayınlanan tüm materyalin her hakkı mahfuzdur. Kaynak gösterilmeden alıntılanamaz.

Künye İletişim Sitene Ekle