TSK'dan son dakika ... Tunceli kırsalına hava harekatı !

Türk Silahlı Kuvvetleri'nden yapılan açıklamada Kuzey Irak'ta belirlenen Pkk'lı teröristlerin kamplarının ve Tunceli'de bulunan kırsal kesimlere hava operasyonlarının düzenlendiği bildirildi.

Kuzey Irak'ta başlatılan hava operasyonları devam ediyor.Kuzey Irak'a yapılan hava saldırılarında Pkk'lı teröristler tarafından kullanılan barınakların ve cephaneliklerin imha edildiği açıklandı.Tunceli'de ise Ovacık ilçesinde bulunan kırsal kesimde saldırı hazırlığında öğrenilen 2 terörist etkisiz ele geçirildi.

Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada Kuzey Irak'a hava harekatı operasyonlarının devam edeceği ve terör örgütü Pkk'nın oradaki kamp yerlerinin vurulacağı açıklandı.