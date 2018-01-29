TSK'dan son dakika 'Operasyon' açıklaması !

Son dakika TSK'dan Afrin'e yönelik başlatılan Zeytin Dalı Operasyonu ile ilgili olarak açıklamalar geldi. TSK , Irak Kuzeyi Asos ve Kandil Bölgesine icra edilen hava harekâtında teröristlere ait 11 hedefin imha edildiğini duyurdu.

TSK'DAN AÇIKLAMA

"Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Irak kuzeyinde terör örgütüne ait hedeflerin etki altına alınmasına devam edilmektedir. Irak Kuzeyi Asos/Kandil bölgesinde keşif ve gözetleme vasıtaları ile karakol/üs bölgelerimize saldırı hazırlığında oldukları tespit edilen bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik 29 Ocak 2018 tarihinde düzenlenen hava harekatı neticesinde, teröristlere ait sığınak, barınak ve silah mevzii olmak üzere 11 hedef imha edilmiştir. Harekata katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir"