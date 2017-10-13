TSK'dan son dakika İdlib Açıklaması !

Dün gece geç saatlerde sınırda hareketlilik yaşanmaya başladı.Türk Askeri'nin İdlib operasyonu dün gece itibari ile başladı.

İdlib'teki operasyonlara özel eğitimli 80 askerin katıldığı ve 40 askerin daha gireceği söylenirken, askerlerle birlikte 12 zırhlı aracın da İdlib'e giriş yaptığı belirtiliyor.

TSK'DAN SON DAKİKA İDLİB AÇIKLAMASI

Astana Süreci kapsamında, ateşkesin tesis, gözetim ve devamını sağlamak, insani yardımların ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması ve yerlerinden edilenlerin evlerine dönmesi için uygun şartları temin etmek maksadıyla İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesinde görev yapacak Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları, 08 Ekim 2017 tarihinde icrasına başlanan keşif faaliyetleri ile koordineli olarak, 12 Ekim 2017 tarihinden itibaren Gözlem Noktalarını teşkil faaliyetlerine başlamıştır.

Türk Silahlı Kuvvetleri unsurları bölgedeki görevlerini Astana sürecinde Garantör ülkelerce mutabık kalınan angajman kuralları çerçevesinde sürdürmektedirler.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.