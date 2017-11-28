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TSK'dan son dakika ...Asos'a bomba yağıyor !

Türk Silahlı Kuvvetleri sınırötesi operasyonlar ile ilgili son dakika açıklaması geldi.TSK'dan yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesindeki terör örgütlerine ait olduğu öğrenilen bölgelere hava saldırısı düzenlendiği bildirildi.

28 Kasım 2017 Salı 09:36
TSK'dan son dakika ...Asos'a bomba yağıyor !

TSK'dan yapılan açıklamada Irak'ın kuzeyindeki Asos bölgesindeki terör örgütlerine ait olduğu öğrenilen bölgelere hava saldırısı düzenlendiği bildirildi.Türk Silahlı Kuvvetleri sınırötesi operasyonlar ile ilgili son dakika açıklaması geldi.

Asos bölgesindeki  bölücü terör örgütüne ait olduğu öğrenilen 41 hedefin dün gerçekleştirilen hava harekatıyla tahrip edildiği bildirildi.Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada Irak'ın  kuzeyindeki Asos bölgesinde bulunan ve terör örgütlerine ait olduğu öğrenilen dün gece geç saatlerde düzenlenen hava saldırıları sonrasında terör örgütlerine büyük darbe vurulduğunu bildirdi.

Terör örgütlerine ait olduğu tespit edilen barınak, sığınak, tünel ve benzeri toplam 41 hedefi başarıyla tahrip edildiği öğrenildi.

Operasyona katılan uçaklar ve insansız hava araçlarının emniyetle üslerine döndüğü kaydedildi.

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