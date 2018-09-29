TSK: 6 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA,()-TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine bugün düzenlenen hava harekâtı neticesinde, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

TSK: 6 terörist etkisiz hale getirildi

ANKARA,()-TÜRK Silahlı Kuvvetleri (TSK), Irak'ın kuzeyindeki Gara bölgesine bugün düzenlenen hava harekâtı neticesinde, üs bölgelerine saldırı hazırlığında olan 6 teröristin etkisiz hale getirildiğini duyurdu.

YORUM EKLE
Gönder