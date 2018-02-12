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TSK: 1369 Terörist Etkisiz Hale Getirildi!

Türk Silahlı Kuvvetleri, 12 Şubat 2018 tarihinde başlatılan Zeytin Dalı harekâtında PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu bin 369 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

12 Şubat 2018 Pazartesi 12:21
TSK: 1369 Terörist Etkisiz Hale Getirildi!

TSK'dan yapılan açıklamada, “Zeytin Dalı harekâtı” kapsamında Hava Kuvvetleri tarafından gerçekleştirilen hava harekâtı ile PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütlerine ait sığınak, barınak, mühimmat deposu ve silah mevzisi olarak kullanılan 15 hedefin imha edildiği belirtildi.

Açıklamada “Harekâta katılan uçaklar emniyetle üslerine dönmüşlerdir. Bölgeden elde edilen bilgilere göre; 12 Şubat 2018 tarihinde, 103 PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Harekâtın başlangıcından itibaren etkisiz hale getirilen terörist sayısı bin 369 olmuştur. Hava harekâtı ve kara ateş destek vasıtaları ile desteklenen kara harekâtı planlandığı şekilde başarıyla devam etmektedir" denildi.

SIZMAYA ÇALIŞIYORLAR

DHA'nın haberine göre ağır kayıplar veren teröristlerin kaybettikleri bölgelere yeniden sızma ve saldırı girişimlerinde bulunduğu harekat kapsamında, sık sık sıcak çatışmalar yaşanıyor. Özellikle Cinderes bölgesinde saldırı girişiminde bulunan teröristler, güvenlik güçlerince etkisiz hale getiriliyor.

Terör unsurlarının bulunduğu noktalar, havadan ve karadan da ateş altına alınıyor. TSK’ya ait savaş uçakları havadan, sınır birlikleri ise obüs ve çok namlulu roketatarlar ile karadan teröristlerin barınma, karargah, kontrol ve toplanma alanlarını imha etmeyi sürdürüyor.

Son Güncelleme: 12.02.2018 12:27
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