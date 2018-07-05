ABD Başkanı Donald Trump, dün Twitter mesajında “OPEC Tekeli, petrol fiyatlarının arttığını ve bu konuda çok az şey yaptıklarını hatırlamalı. Aksine fiyatları kendileri yükseltiyorlar ve ABD OPEC üyelerinin çoğunu çok az bedel karşılığında savunuyor. Bu iki yönlü bir durum olmalı. FİYATLARI HEMEN DÜŞÜRÜN!” dedi. Trump son haftalarda OPEC’i sert şekilde eleştiriyor. Yükselen petrol fiyatları, Kasım ayında ABD’de yapılacak ara seçimler öncesinde Trump’ın bu yıl getirdiği vergi indirimlerinin ekonomiyi güçlendirdiğini savunan Cumhuriyetçilerin elini zayıflatabilir.
Trump: OPEC Fiyatları Hemen Düşürmeli
ABD Başkanı Donald Trump, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü'nü(OPEC) bir kez daha petrol fiyatlarını yükseltmekle suçladı ve OPEC üyelerinden fiyatların düşmesi için daha fazla şey yapmalarını istedi.
YORUM EKLE