Tren Kazasında Son Dakika! Acı Bilanço: 24 Ölü 318 Yaralı

Edirne’nin Uzunköprü ilçesinden dün saat 15.45’te 362 yolcu ve 6 personel ile İstanbul Halkalı’ya gitmek üzere hareket eden 12703 sefer sayılı yolcu treninin lokomotif ve ilk vagonunun geçişinden sonra, menfezin altındaki toprak kayması sonucu raylar boşlukta kaldı. Trenin 5 vagonu, Tekirdağ’ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi yakınındaki araziye devrildi. Bu sırada patlamayı andıran gürültü üzerine çevrede bulunan köylüler kazazedelere yardım edebilmek için seferber oldu.Kısa sürede olay yerine giden köylüler, yaralıları araçların giremediği bölgeden traktörleriyle taşıyarak ambulanslara yetiştirdi. Yaralılar, köylülerin traktörlerle yaptıkları bu yardımların ölü sayısının artmasını engelleyen en büyük etken oldu.Kaza yerinde ise arama ve kurtarma çalışmaları sabaha kadar aralıksız sürdürüldü. Yaralılar, başta Çorlu olmak üzere Tekirdağ, bağlı diğer ilçeler ile İstanbul’daki devlet ve özel hastanelerde tedaviye alındı. Yakınları da yaralıların bulunduğu hastanelere akın etti.Sabah saatlerinde Çorlu Kaymakamlığında oluşturulan Tekirdağ Valiliği Kriz Yönetim Merkezi’nde Başbakan Yardımcısı Recep Akdağ, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ve Anayasa Komisyonu Başkanı, AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, saat 07.00’de basın mensuplarının karşısına geçerek, facia ile ilgili son bilgileri paylaştı.

Güncelleme Tarihi: 09 Temmuz 2018, 10:03